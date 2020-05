Desertor norcoreano asegura que Kim Jong Un murió y su hermana tomará el poder  

PYONGYANG, COREA DEL NORTE.-Un desertor de Corea del Norte dice que está en un 99% seguro de que Kim Jong Un murió luego de someterse a una cirugía.



Ji Seong-ho, un desertor del régimen que formó parte del Parlamento, aseguró que el país daría a conocer la noticia de su muerte este fin de semana.



Ante la interrogante de quién sustituirá a Kim Jong Un, el desertor aseguró que la situación en la capital de Corea del Norte es muy complicada, pero que seguramente es el hermana menor, Kim Yo Jong, quien asuma el poder.

Los rumores sobre la muerte del líder de Corea del Norte comenzaron cuando no estuvo presente durante la ceremonia de cumpleaños de su abuelo.



Luego de eso, se dijo que Kim tuvo una operación de corazón de la cual no salió bien y terminó en coma.



Medios de China y Estados Unidos han desmentido estos rumores asegurando que Kim se encuentra muy bien y que no morirá pronto.

