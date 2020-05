Casos de coronavirus se propagan a 41 colonias del Distrito Central

Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El enemigo microscópico que tiene de rodillas al mundo comienza a ganar territorio en la capital y los casos positivos de Covid-19 se extendieron en menos de una semana de 22 a 41 barrios y colonias del municipio.

Del viernes al lunes pasado, la expansión alcanzó los 28 sectores, pero en un solo reporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), este miércoles, 13 colonias se sumaron a lista de contagios.

En lo que va de la presente semana, las cifras no han sido favorables para Tegucigalpa y Comayagüela ya que en dos de los tres reportes oficiales del gobierno ha encabezado en incidencias positivas.

Y es que las ciudades gemelas presentaron por segunda ocasión un alza de 19 casos positivos de coronavirus, alcanzando un total de 94 infectados con la enfermedad.

Brote de casos

El titular de la Región Metropolitana de Salud (RMS), Harry Bock, manifestó que la expansión de casos era de esperarse, pero que el problema se agudiza cuando el brote surge de una empresa con empleados que trabajaron con un caso positivo.

“De una u otra forma esto va avanzando por la poca protección y la irresponsabilidad que tenemos. Comenzamos con un aumento de incidencias en La Rosa, fueron detectados como sospechosos, pero en la investigación de campo fue donde descubrimos dos empresas, una azucarera y otra de confites, y en una de ellas habían casos activos”, reveló Bock.

El doctor detalló que los nuevos casos son de una de las dos empresas y que se debe a que una de ellas no cumple con las medidas de bioseguridad requeridas.

“De 90 empleados, se le han tomado la muestra a 50 personas, de estas han salido 25 positivas”, mencionó.

Al igual aseveró que la expansión de colonias con Covid-19 en el Distrito Central es porque los casos positivos laboran en esa empresa y que se podrían presentar más fuera de la capital, porque hay empleados que viven en municipios cercanos.

“El epicentro activo de los casos está en La Rosa y en sus alrededores, como ser la Flor del Campo, Las Torres y Predios del Recreo”, informó.

El Laboratorio Nacional de Virología realiza alrededor de 40 a 50 pruebas diarias en la ciudad.

Las acciones

Bock reconoció que los cercos epidemiológicos están funcionando de cierta manera.

“Los cercos están funcionando porque de los 75 casos que presentaban el miércoles pasado, ya tenemos recuperados 34. Por eso bloqueamos la colonia La Rosa, porque se había observado que no respetaban el autoaislamiento, ahora ya hay más militares y no entra nadie y no sale nadie”, aseveró.

Sin embargo, el aumento de colonias con casos positivos no ampliará las medidas para atender la problemática, seguirán siendo las mismas, como el seguimiento por 14 días a los contactos directos e indirectos de los casos positivos, ya sea de manera presencial o por llamadas telefónicas.

Por otra parte, el personal de la Alcaldía Municipal por medio de carros cisternas distribuyó agua de manera gratuita a las colonias con reportes positivos, como ser la colonia La Rosa, Las Torres y Flor del Campo.

Al igual permaneció la presencia militar en estas zonas con cercos epidemiológicos.

Alto porcentaje

El médico internista Omar Videa manifestó que las cifras que presenta la ciudad son alarmantes en relación con el porcentaje de aumento.

El doctor dijo que matemáticamente en ambas hay una proporción del 850% en Tegucigalpa, y que ni San Pedro Sula proporcionalmente (con 108%) ha tenido un aumento en esa magnitud, de una semana a otra.

“Concluimos el miércoles la semana siete con 38 casos nuevos, veníamos reportando solo cuatro casos en toda una semana. Por ejemplo en la semana cinco se cerró con cuatro casos y la seis con cuatro casos y la siete con 38”, comentó.

“Lo que se está viendo en Francisco Morazán puede ser el inicio de lo que comenzó a ocurrir en Cortés”, advirtió.

