Honduras, cerca del punto de no retorno de casos de Covid-19

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras ya llegó a una fase donde las personas pueden infectarse del coronavirus (Covid-19) en cualquier ambiente y superficie que toquen.

Hasta ahora se conocía que el virus se podía transmitir de persona a persona por contacto directo, pero ahora especialistas consultados por EL HERALDO advierten que se alcanzó un punto donde circula con mayor frecuencia, en especial en las zonas urbanas.

Esto se debe a la alta circulación de las personas en las calles y que pueden infectar paredes, vehículos, portones, puertas, entre otras.

Los asintomáticos también han jugado un papel muy importante en la transmisión del virus, pues al no saber que tienen la enfermedad se pueden relacionar con varias personas.

Según las proyecciones, unas 8,000 personas sospechosas asintomáticas de portar el virus hay a nivel nacional

Expertos consideran que uno de estos infectados puede transmitir la enfermedad a unas 10 y 15 personas que tengan contacto con él.

Hasta el jueves a nivel nacional se registraban 804 casos, 75 defunciones y 112 personas que vencieron el Covid-19 y se recuperaron.

“El virus ha ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo, desde la detección del primer caso en el país (11 de marzo) ha ido masificándose y pese a tener un número de pruebas insuficientes, que no nos han permitido tener un contexto más real de la situación, y bajo estas circunstancias se ve un incremento en la positividad de los casos”, informó a EL HERALDO, Omar Videa, médico internista e investigador científico.

Agregó que cada día salen más pruebas positivas en relación con el número de pruebas realizadas de manera diaria.

“Eso explica que el virus circula con una mayor libertad, un grado de exposición mayor es lo que nosotros estamos viendo y lo que vendría es un número exponencialmente superior en aumento cada semana”, explicó el galeno.

Indicó que la semana epidemiológica número siete de circulación del virus cerró con 252 casos nuevos a nivel nacional.

En relación con la semana anterior, la número seis, se tenía un acumulado de 519 casos positivos.

“Hay una tendencia que era lo esperado, las semanas anteriores eran datos no suficientes y ahora, pese a que no son suficientes, se ha incrementado el número de pruebas afectadas y esto nos da una muestra de lo que puede estar pasando en el país”, manifestó Videa.

Señaló que la colaboración de laboratorios privados ha venido a triplicar las pruebas que se venían realizando días atrás.

El galeno especificó que el incremento de las personas circulando y en muchos casos sin tomar las medidas de bioseguridad ha provocado que la situación se haya descontrolado de esta manera.

Fase cuatro

El infectólogo Tito Alvarado señaló que el aumento de casos se debe a que se están haciendo más pruebas de laboratorio en la fase cuatro de la pandemia.

“Estamos en la fase de transmisión activa comunitaria constante y en todo el país, eso significa que el virus está en todos lados y el problema que tenemos es que no lo podemos identificar mucho porque las pruebas hasta ahora se están haciendo más masivas”, aseguró Alvarado.

El galeno apuntó que en la calle andan muchos casos silenciosos portadores del virus que no tienen síntomas y son los que riegan la enfermedad, quienes son difíciles de diagnosticar.

Otro factor que está afectando, según el galeno, es que los pacientes están con síntomas pero no salen de su casa, no salen por miedo a que los estigmaticen, lo cual es peor porque infectan a todos sus familiares.

“En Tegucigalpa teníamos la falsa sensación de que no habían casos pero es que no se había buscado porque no había suficientes pruebas de laboratorio, pero ahora como se van a hacer más van a descubrir más”, aclaró.

Por su parte, el neumólogo y exministro de Salud, Carlos Aguilar, señaló que diferentes superficies como el celular, una mesa, un pasamanos, el llavín de una puerta, entre otras, pueden contener partículas con el virus y muchos se estén contagiando de esa manera.

Punto de no retorno

Especialistas advierten que la próxima semana el país alcanzará el punto de no retorno, es decir, superar los 1,000 casos positivos de Covid-19.

Honduras tiene 804 casos positivos, lo que significa que está a 196 casos de llegar a los 1,000 contagiados.

Una vez que esto pase, esos infectados podrían afectar a 10 más, lo que significaría que 10,000 personas podrían enfermarse con la enfermedad viral.

De esa forma ha ocurrido en países como Italia, España y Estados Unidos, entre otros.

“Eso se va a ver la próxima semana, con la tendencia que se lleva en este momento, Honduras va a cerrar la semana número ocho con no menos de 1,000 casos, que estaríamos hablando del miércoles 6 de mayo”, advirtió Videa.

El galeno anunció que va a haber un aumento en las últimas dos semanas del más del 100% de los casos reportados en el primer mes y medio de la enfermedad, es decir, los casos se duplicarán.

“Si fuesen 1,000 casos se vuelve más compleja la identificación porque habrían 10,000 sospechosos, lo que es una situación difícil para manejarlos en el sistema sanitario”, comentó.

El hacinamiento que viven las personas en sus hogares en diferentes barrios y colonias del país contribuye a la propagación del virus.

Según el comportamiento del virus a nivel mundial, a partir de la semana epidemiológica número siete, los casos se han incrementado de forma exponencial.

“Me preocupa más el número tan importante de personas que están falleciendo y la causa, en especial en el Valle de Sula”, consideró el neumólogo Aguilar.

La noche del jueves, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunciaron 33 nuevos casos positivos de Covid-19, con ese reporte la cifra se eleva a 804 casos a nivel nacional.

Asimismo, se confirmó la muerte de cuatro personas más por la enfermedad viral y la cifra se elevó a 75 decesos.

Mientras que otras 33 personas se recuperaron y el país ya contabiliza 112 personas que le ganaron la batalla al coronavirus.

