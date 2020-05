Ahora proyectan hacer entre 300 y 400 pruebas PCR por día en Honduras

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La llegada de los kits de extracción para elaborar unas 8,000 pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) para detectar el Covid-19 permitirá que las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) comiencen a dar datos reales de la propagación del virus.

La mora del Laboratorio Nacional de Virología (LNV) es alta. Aunque las autoridades no dieron las cifras correspondientes, los expertos aseguran que hay una cantidad considerable de pruebas que no se han procesado ante la falta de insumos y laboratorios.

Todas las muestras tomadas a sospechosos de padecer el coronavirus a nivel nacional han llegado a Tegucigalpa, donde la capacidad es de menos de 200 pruebas diarias.

Esto debido a que no habían insumos suficientes y por eso no estaban trabajando las 24 horas, siendo una amenaza latente al no conocerse los datos reales de todo el país.

Autoridades de los hospitales de San Pedro Sula informaron que muchos pacientes han sido diagnosticados de tener el virus de forma clínica y otros dados de alta de la misma forma debido a que las pruebas tardan más de una semana en llegar.

El jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Región Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, informó que tienen pruebas en cola que deben ser confirmadas por el LNV y así ir estableciendo los cercos epidemiológicos en la capital.

El internista y científico Omar Videa declaró que el rezago de las pruebas es de siete a diez días, por eso, en este momento se han visto los escenarios ocurridos de tres semanas atrás, por eso no hay una muestra real de lo que está sucediendo en el país.

La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, declaró que los kits que llegaron de Estados Unidos les permitirán aumentar las labores en los laboratorios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como en los laboratorios privados que les están colaborando.

Mayor cantidad

“Con estos kits a partir de mañana (hoy) nosotros vamos a tener unas 300 -pruebas- diarias y eso nos va a permitir tomar decisiones rápidas y estamos haciendo un trabajo para poder instalar equipos con todos los insumos y reactivos en zonas del país para acelerar el proceso”, afirmó la funcionaria.

En los próximos días llegarán los equipos de laboratorio para hacer más pruebas PCR y fortalecer San Pedro Sula, el occidente, el litoral atlántico, la zona sur y central de Honduras.

De los kits para 8,000 pruebas que llegaron, unas 4,000 mil se realizarán en el laboratorio de la zona norte y las otras 4,000 en el LNV, informaron las autoridades de Salud.

Roberto Consenza, viceministro de Salud, asignado a Cortés, declaró ayer que “a partir de ahora tendremos la capacidad de realizar unas 200 pruebas como mínimo diario”.

“En la medida que se obtengan las pruebas y los resultados más rápidos, vamos a tener una respuesta más expedita para derivar al paciente donde corresponde y de esa forma esperar una mejor evolución”.

Para el internista Omar Videa, en estos días se llegaría a 300 o 400 pruebas diarias, estas pueden estar diagnosticando cien casos nuevos de Covid-19 por día y si esos cien casos han tenido al menos diez contactos, se puede decir que a diario podría haber 1,000 sospechosos en Honduras. Según el reporte de los diferentes hospitales del país, más de cien personas han muerto en las salas de Covid-19, por lo tanto, allí también hay una mora de pruebas que se debe atender en las próximas horas.

“Podríamos confirmar que la semana número siete nos traerá un mayor número de casos y fallecidos y que la semana número ocho, es decir, la próxima, en la medida que se vaya saldando esa mora, nos estará dando resultados de personas fallecidas que no se habían confirmado con Covid-19”, pronosticó.

