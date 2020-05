Son "falsos" nexos con "El Tigre" Bonilla, asegura el gobierno hondureño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras reaccionó este jueves ante las acusaciones contra el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares por narcotráfico, en las que se vincula al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, al asegurar que los nexos citados "son 100 por ciento falsos".



La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó este jueves al "El Tigre" Bonilla por los delitos de tráfico de drogas y de armas, de haber supervisado el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos.

Señalamientos en los que además se vincula al exdiputado Tony Hernández y al actual presidente hondureño, por lo que Casa Presidencial reaccionó a través de su cuenta de Twitter.

"En la acusación criminal contra el ex jefe de la Policía Nacional, las referencias al Presidente de Honduras son 100% falsas, como lo demuestran los hechos en el registro público que muestran una vez más que las acusaciones provenientes de narcotraficantes confesos no son creíbles".



También refiere que después de las elecciones de 2013, el presidente Hernández reemplazó de su cargo a Bonilla Valladares. De acuerdo a la reacción de Presidencial, el despido de "El Tigre Bonilla" -en ese entonces- obedecía a "un esfuerzo de limpieza que no logró eliminar a los agentes corruptos y sacudir a la Policía Nacional, que es la única fuerza policial de Honduras ".



"Inmediatamente después de las elecciones de 2013, el presidente electo Juan Orlando Hernández preguntó, el presidente Lobo para nombrar un nuevo liderazgo en la Policía Nacional. Ningún presidente que fuera cómplice de un jefe de policía, como alegaba el falso testimonio, lo habría reemplazado. Pero Hernández lo hizo".

"El 20 de diciembre de 2013, AP informó: “Gen. Juan Carlos Bonilla fue removido como jefe el jueves por el presidente Porfirio Lobo, quien dijo que actuó después de consultar con el presidente electo @JuanOrlandoH , quien asume el cargo el próximo mes el despido se había visto como probable desde la elección de Hernández el 24 de noviembre, quien ha argumentado que un esfuerzo de limpieza no logró eliminar a los agentes corruptos y sacudir a la Policía Nacional, que es la única fuerza policial de Honduras".



"Fue presidente @JuanOrlandoH quien insistió en una purga importante de la Policía Nacional, lo que resultó en la eliminación del general Bonilla, junto con el 43% de toda la fuerza policial, incluida la mayoría de los funcionarios de más alto rango".



A través de una serie de posteos en Twitter detalla además que el presidente Hernández aprobó la extradición ya que no tenía nada que temer.



"El método del Presidente Juan Orlando Hernández elegir para limpiar una Policía Nacional corrupta y penetrada criminalmente es importante: empoderó a miembros respetados de la sociedad civil para administrar todo el proceso, demostrando que quería una revisión exhaustiva e independiente porque por su propio diseño, no controlaría qué policía se quedaría y cuál iría. Ningún presidente cómplice en el tráfico de drogas promovería una purga de la policía en la que no pudiera proteger a ningún miembro. El presidente Hernández hizo eso porque no tenía nada que temer".

"Además, el Presidente Juan Orlando Hernpandez fue el líder en promover e implementar la extradición, enfrentando feroces resistencias y amenazas. Ningún presidente cómplice del narcotráfico promovería e implementaría la extradición de narcotraficantes porque la extradición llevaría a los narcotraficantes a tribunales extranjeros, fuera de la influencia de cualquier presidente. El presidente Hernández hizo eso porque no tenía nada que temer".



También destaca los resultados del gobierno Hernández en materia de lucha contra el narcotráfico y recalca en que estos testimonios provenientes de criminales confesos son una venganza.



"En asociación con los EE. UU. y otros aliados, Hernández ha logrado resultados sin precedentes en la reducción del tráfico de drogas. Los falsos testimonios de criminales confesos se basan en la venganza contra el presidente que los persiguió y sus esperanzas de negociar una sentencia reducida".



"En el caso actual, las acusaciones falsas se originan en un narcotraficante confeso que probablemente se ofende con el presidente Hernández por bloquear su inclusión en la lista de candidatos de su partido, evitar su reelección como alcalde y luego despedir a su hermano de su trabajo en el gobierno".

