Casos de coronavirus en Honduras suben a 804 y 75 muertos, hasta este jueves

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras sumó este jueves 804 casos de coronavirus luego de que de 207 pruebas de laboratorio realizadas, 33 dieron positivas.

Mientras que, hasta 30 de abril, la cifra de fallecidos aumentó a 75 al confirmarse cuatro nuevas muertes.

Las víctimas son tres hombres de 89, 64 y 46 años; originarios de San Pedro Sula, Cortés, y una fémina de 87 años de edad, de Potrerillos, Cortés.

Mientras que, los casos confirmados corresponden a Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Colón y Yoro, detalló el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

1. Paciente 772: Mujer 29 años San Pedro Sula, Cortés

2. Paciente 773: Hombre 76 años Choloma, Cortés

3. Paciente 774: Hombre 58 años San Pedro Sula, Cortés

4. Paciente 775: Hombre 30 años Villa Nueva, Cortés

5. Paciente 776: Mujer 28 años San Pedro Sula, Cortés

6. Paciente 777: Hombre 19 años San Pedro Sula, Cortés

7. Paciente 778: Mujer 32 años San Pedro Sula, Cortés

8. Paciente 779: Mujer 29 años San Pedro Sula, Cortés

9. Paciente 780: Mujer 49 años San Manuel, Cortés

10. Paciente 781: Hombre 38 años San Pedro Sula, Cortés

11. Paciente 782: Mujer 33 años San Pedro Sula, Cortés

12. Paciente 783: Hombre 28 años San Pedro Sula, Cortés

13. Paciente 784: Mujer 50 años San Pedro Sula, Cortés

14. Paciente 785: Hombre 47 años San Pedro Sula, Cortés

15. Paciente 786: Mujer 28 años Pimienta, Cortés

16. Paciente 787: Mujer 61 años San Pedro Sula, Cortés

17. Paciente 788: Mujer 40 años Yoro, Yoro

18. Paciente 789: Hombre 31 años Distrito Central, Francisco Morazán

19. Paciente 790: Hombre 26 años Distrito Central, Francisco Morazán

20. Paciente 791: Hombre 26 años Distrito Central, Francisco Morazán

21. Paciente 792: Mujer 24 años San Pedro Sula, Cortés

22. Paciente 793: Mujer 32 años Tocoa, Colon

23. Paciente794: Hombre 33 años San Antonio, Cortés

24. Paciente 795: Mujer 26 años Santa Ana, Francisco Morazán

25. Paciente 796: Mujer 27 años Distrito Central, Francisco Morazán

26. Paciente 797: Hombre 22 años Distrito Central, Francisco Morazán

27. Paciente 798: Hombre 34 años La Ceiba, Atlántida

28. Paciente 799: Mujer 72 años La Ceiba, Atlántida

29. Paciente 800: Mujer 67 años La Ceiba, Atlántida

30. Paciente 801: Hombre 79 años La Ceiba, Atlántida

31. Paciente 802: Mujer 55 años Sonagüera, Colón

32. Paciente 803: Hombre 45 años La Ceiba, Atlántida

33. Paciente 804: Hombre 45 años Tela, Atlántida

Del total de pacientes diagnosticados con Covid-19 en Honduras, 206 están hospitalizados, de estos: 187 están en condición estable, 9 en situación grave y 10 en unidad de cuidados intensivos. El resto es monitoreado por personal de la Región Sanitaria, detalló Sinager.

Se confirmó, además, la recuperación de 33 pacientes que habían sido diagnosticados positivos con Covid-19. Sumando así un total de 112 personas recuperadas en el territorio hondureño.

Un fármaco distinto para cada tipo de paciente

A ocho semanas de registrarse el primer caso en el país, Honduras por fin cuenta con una Guía Médica Clínica de diagnóstico laboratorial y manejo clínico de Covid-19, documento que fue elaborado por un grupo de especialistas que conforman la plataforma “Todos Unidos contra el Covid-19”.

La Secretaría de Salud aprobó y homologó la guía para que todos los establecimientos sanitarios la sigan en los pacientes. Documento que orienta sobre cual debe ser el tratamiento -con diferentes fármacos- que se aplicarán a cada paciente, según la condición de salud en que sea captado por el personal asistencial.

Tres regiones bajo toque de queda absoluto

La acelerada expansión de casos de coronavirus en algunos municipios de Cortés, así como El Progreso (Yoro) y Las Vegas (Santa Bárbara) llevaron a las autoridades de Sinager a decretar toque de queda absoluto esta tarde y por los próximos siete días en esos municipios.

La población solo podrá salir a abastecerse en las pulperías de su sector, mientras que las farmacias y supermercados brindarán atención solo mediante servicio a domicilio.

La secretaría de Salud, Alba Flores, recordó a los hondureños que la pandemia del Covid-19 exige responsabilidad de todos, una respuesta en conjunto del sistema de salud y sobre todo de la población.

Sin una vacuna contra el virus

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 230,309 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre.



Desde el comienzo de la epidemia -en Wuhan, China- se contabilizaron más de 3,218,410 casos de contagio en 195 países o territorios.

La cifra de casos diagnosticados positivos sólo reflejaría una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.



Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud consideran que hasta ahora, al menos 922,900 personas se curaron de la enfermedad, mientras aún no se encuentra una cura a la enfermedad.

Bajar la guadia puede ser "desastroso"

América Latina comienza a suavizar las medidas ante el coronavirus en busca de la "nueva normalidad", pero la amenaza de que lo peor está por llegar le acecha y los expertos advierten que bajar la guardia puede ser "desastroso".



Dos meses después de registrar en Sao Paulo el primer caso, la cifra supera los 10.000 muertos y los 200.000 contagiados en esta región con 1.010 millones de habitantes, lejos aún de los crudos números de Estados Unidos, Italia o España.

Brasil encabeza los decesos (5.017), y le siguen México (1.569), Perú (943), Ecuador (883), República Dominicana (293) y Colombia (278), según un recuento del miércoles a las 21H30 GMT a partir de fuentes oficiales.



La respuesta rápida de los gobiernos, con cierres de fronteras, cuarentenas obligatorias e incluso toques de queda, les permitió ganar tiempo para ampliar la capacidad de atención reconvirtiendo centros de convenciones en salas hospitalarias, adquiriendo equipos y sumando hospitales privados a la campaña.

Pero ahora tratan de hallar un equilibrio entre estas medidas de contención y la reactivación económica, y tras el shock inicial, las poblaciones comienzan a salir del letargo.



Uruguay reabrió sus escuelas rurales y Costa Rica sus cines y gimnasios. Argentina, donde el confinamiento ha sido estricto, anunció su flexibilización en ciudades con menos de 500.000 habitantes y permite salidas de una hora diaria.



Incluso Ecuador, cuyas imágenes de los cadáveres en las calles de Guayaquil impactaron al mundo, optó por disminuir el nivel de alerta, cuando registra más de 24.000 casos de coronavirus, incluidos 883 muertos, lo que lo hace proporcionalmente el país latinoamericano más golpeado. El lunes pasará de la fase del "aislamiento" a la del "distanciamiento" por zonas y de acuerdo al nivel de riesgo.

Pero "relajar las medidas de inmediato podría ser desastroso", dijo el director del departamento de enfermedades transmisibles y análisis de salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Marcos Espinal.



Los países "no deben bajar la guardia hasta que no veamos signos de que el brote no solamente haya llegado a su pico, sino que tengamos varios días con una disminución constante de los casos", agregó.



El organismo compara el escenario actual de la región al de Europa hace seis semanas y espera que el número de casos aumente.

