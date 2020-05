Toque de queda absoluto para Cortés, El Progreso y Las Vegas por el coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Seguridad a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) decretó este jueves toque de queda absoluto en el departamento de Cortés, el municipio de El Progreso, Yoro; y Las Vegas, Santa Bárbara.



Sinager determinó cancelar temporalmente las medidas de circulación para abastecimiento de la población de los municipios mencionados debido a los altos índices de contagio.

El toque de queda absoluto entra en vigor a partir de las 5 de la tarde de este jueves y concluye el próximo 6 de mayo a las 11 pm.

Cabe recordar que esta medida se toma debido a que Cortés es el departamento más golpeado por el Covid-19 en el país, la mayoría de las muertes y casos, hasta ahora, se han reportado en ese sector.

Mientras que expertos vaticinan que mayo será el més más crítico para los hondureños con el ascenso de casos y muertes. Debido a estas advertencias es que las medidas se han radicalizando más.

A continuación el comunicado íntegro:



1. Tomando en consideración los altos índices de contagio confirmados por la Secretaría de Salud, se determinó que a partir del jueves 30 de abril a las 05:00 pm hasta el miércoles 06 de mayo a las 11:00 pm, este sector del país, se mantiene vigente el TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO.



2. El departamento de Colón termina su ciclo de circulación el viernes 01 de mayo con el dígito 0, y durante los días sábado y domingo permanecerá el TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO en espera de nuevas disposiciones.



3. Quedan autorizadas las funciones administrativas y operativas de Puerto Cortés para la importación y exportación de productos, asimismo está permitido el paso de transporte de carga y otras excepciones contempladas en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020.



4. Las pulperías en los barrios y colonias pueden atender a la población de sus sectores para abastecer insumos básicos en un horario de 07:00 am a 08:00 pm durante toda la semana, resguardando las medidas de bioseguridad.



5. Se autoriza a las farmacias y supermercados brindar atención mediante servicio a domicilio durante estos días en un horario de 07:00 am a 05:00 pm; los demás comercios hasta ahora autorizados NO PODRÁN OPERAR HASTA SEGUNDA ORDEN.



6. Se instruye a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas asignadas en estos lugares mantener cerradas las entradas y salidas de todos los municipios en mención y garantizar el cumplimiento irrestricto de quedarse en casa.



La Policía Nacional de Honduras reitera que las medidas aquí descritas tienen como fin único, la preservación de la vida, así como la intensificación de acciones para que la población acate las recomendaciones giradas por la autoridad en prevención del COVID-19, por lo que se les recuerda que el uso de las mascarillas es obligatorio al salir de sus casas.





