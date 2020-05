¿En qué consiste el acuerdo de asilo EEUU-Honduras, que entra en vigor este 1 de mayo?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente Donald Trump ha finalizado un acuerdo con Honduras que permitiría que algunas personas que desean obtener asilo en Estados Unidos sean enviadas al país centroamericano.



El convenio es similar a uno concertado con Guatemala y forma parte de las acciones del gobierno para reducir el flujo de migrantes en la frontera sur, dificultándoles ingresar a Estados Unidos con una solicitud de asilo.

LEA: Visa de turista: ¿Qué debo hacer si se me agota el tiempo de estadía?



El texto del acuerdo fue dado a conocer el jueves, un día antes de que sea publicado en el Federal Register —el diario oficial del gobierno de Estados Unidos— y entre en vigor.

Pero, ¿De qué se trata?

Con el acuerdo Honduras obtiene la responsabilidad de examinar, de acuerdo con su sistema de determinación de protección, la solicitud de asilo de cualquier persona que haya hecho ese requerimiento al llegar a un puerto de entrada o al cruzar la frontera entre los puntos de entrada a Estados Unidos.

LEA: Hay 735 hondureños varados en el mundo



Esta potestad tiene efecto "en o después de la fecha de entrada en vigor del documento", es decir este viernes 1 de mayo.



Por su parte, Estados Unidos deberá determinar previamente las reclamaciones en el caso de los menores de edad no acompañados, de personas que hayan ingresado a este país con un visado u otro documento válido emitido por las autoridades estadounidenses y que no sea de tránsito o cuando se trata de sujetos que no han sido requeridos para obtener un visado en el país.

¿Qué personas quedan excluidas en el acuerdo?

El acuerdo no aplica a los nacionales de Honduras, es decir a los hondureños, o a quienes son residentes habituales del país centroamericano.

¿Qué responsabilidades implica para los países acordantes, EEUU-Honduras?

Según el convenio, Honduras no podrá devolver o deportar a ninguna persona que haya recibido desde Estados Unidos sin haber hecho una adjudicación administrativa final sobre la petición de protección que esta haya presentado .



Si la persona decide abandonar la petición, el país deberá resolver el caso según su legislación y las obligaciones internacionales.



Por su parte, Estados Unidos será responsable de las personas hasta que se complete su proceso de transferencia.

¿Qué pasa con los menores de edad en este acuerdo?

El acuerdo señala que para el caso de los menores de edad no acompañados, Estados Unidos lo aplicará conforme a su legislación.

LEA ADEMÁS: Llegan al país 136 hondureños que fueron deportados de México

Por el momento, el nuevo acuerdo parecería innecesario debido a que Estados Unidos está expulsando con celeridad a la mayoría de las personas que encuentra en su frontera con México, en conformidad con el decreto de emergencia de salud pública promulgado el mes pasado por Trump en respuesta a la pandemia de coronavirus.



Ese decreto fue renovado por 30 días y expira el próximo mes.



Los detractores aseguran que el nuevo convenio y el anterior con Guatemala, impugnado en los tribunales, representan un retroceso de Estados Unidos respecto a sus obligaciones conforme al derecho internacional de brindar protección a las personas que desean refugiarse de persecuciones.



Ni Honduras ni Guatemala tienen la capacidad para recibir y reubicar a refugiados, por lo que a fin de cuentas la gente probablemente regresará a enfrentar el peligro del que había huido en sus países, dijo la estadounidense Yael Schacher, activista de la organización Refugees International.



"Estados Unidos está regresando indirectamente a personas a enfrentar persecución", afirmó Schacher.



Seg?n el acuerdo alcanzado el año pasado, Estados Unidos envía a solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras a Guatemala.



Se desconoce cómo funcionaría el nuevo convenio. Ni la versión dada a conocer por Washington ni la difundida antes por el gobierno hondureño dicen específicamente quién podría ser enviado a Honduras.



Sin embargo, las autoridades afirman que el gobierno de Honduras había aceptado recibir a solicitantes de asilo de Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Brasil.



El Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no respondieron a preguntas sobre el acuerdo.