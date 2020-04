Juan Carlos "El Tigre" Bonilla: "Yo nunca fui mandadero de ningún político"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Carlos "El Tigre" Bonilla negó cualquier vínculo con el narcotráfico y dijo nunca ha sido "mandadero" de ningún político. Añadió que jamás tuvo alguna reunión con Antonio "Tony" Hernández, señalado y preso en Estados Unidos por narcotráfico.

"Yo nunca fui mandadero de ningún político y no iba a permitir que me dieran órdenes", expresó el exjefe policial señalado por Estados Unidos por el delito de drogas y armas.

"Tomé la decisión de renunciar a mi cargo en 2013 porque en ese momento tenía problemas con Arturo Corrales, luego fui designado ante el Gobierno de Colombia por asuntos de seguridad", dijo.

Añadió que "en 2016 fui llamado por el ministro Julián Pacheco, quien me sugirió retirarme del cargo como una opción a un puesto político y que me iban a dar 2 millones de lempiras, pero le dije que no porque faltaba que concluir mi servicio en Colombia".

"No he sido llamado"

Dijo además que nunca ha sido llamado por el departamento de Estado de los Estados Unidos y manifestó sentirse sorprendido por las acusaciones.

"Me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nunca utilicé a policías ni mi cargo para proteger a narcotraficantes o dedicarme a cosas fuera de la ley. Estoy disponible a acudir a donde sea llamado, no necesito que me vayan a buscar, el que nada debe, nada teme", dijo.

Reiteró nunca haber tenido vínculos con Antonio "Tony" Hernández y con el actual presidente Juan Orlando Hernández. "Nunque tuve ninguna relación con ellos".

"No he tenido reuniones con Tony Hernández ni he sido amigo de él. Una vez lo vi de pasada en un aeropuerto, pero nada más".

"Se van a demostrar los hechos donde sea necesario, hay documentación de todo mi trabajo en los lugares donde estuve, por ejemplo, en el departamento de Copán, donde fui jefe regional de la Policía Nacional de 2010 a 2011, durante ese tiempo denuncié constantemente las actividades de narcotraficantes, de eso hay información en los archivos de los ministros", puntualizó.

Agregó que "también quiero dejar claro que el delincuente Alexander Ardón, el cual fue enjuiciado y testigo de la Fiscalía de Nueva York, yo mismo lo investigué y lo denuncié en su momento a la Policía Nacional y al entonces ministro de Seguridad".

Bonilla dijo que luego fue llamado por la Comisión Depuradora para que les brindara informes de cómo manejó la Policía Nacional, después fue notificado de su cancelación. "Puedo garatizarles que varios oficiales fueron cancelados porque no fueron de la simpatía del actual ministro de Seguridad".

