Solo apertura inteligente puede salvar los empleos durante crisis

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Refinanciar las deudas, ampliar plazo para pagar impuestos, diferir pagos o suspender por un tiempo a los empleados ha dado un alivio temporal a las finanzas de las empresas, pero no será suficiente si el cierre del 90% de los negocios se extiende un mes más, advierten representantes del sector privado hondureño.

La esperanza es lograr un acuerdo entre el gobierno y empresas para iniciar la apertura inteligente de la economía a partir de las próximas semanas, de lo contrario la mayoría de empresas no se podrán levantar de nuevo. En consecuencia, muchos empleados suspendidos podrían perder sus trabajos.

“Si no se abre pronto la economía, claro de manera inteligente, no van a quedar empresas que abrir y por lo tanto se van a perder muchos empleos. Aún abriendo ya van a haber muchas empresas que no se van a poder levantar. No digamos si eso sucede en un mes”, aseveró Guy de Pierrefeu, representante de la empresa privada en la mesa de bioseguridad.

“La apertura se va a ir tornando urgente a medida que pasan los días, la economía está en un proceso de deterioro y las personas que tienen limitados ingresos o ninguno están ya más allá de su límite de tolerancia, el gobierno tiene que tomar medidas urgentes para parar esa olla de presión”, consideró José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

Rivera afirma que están conscientes de que “cualquier proceso de apertura que se inicie va a ser inteligente, gradual y controlado” para salvaguardar la vida de los hondureños.

Acuerdos

El sector empresarial reconoce que abrir la economía es un tema sensible, pero asegura que están aplicando protocolos y capacitando el personal, por lo que esperan lograr acuerdos en la mesa de bioseguridad.

El sector de restaurantes, donde laboran más de 100,000 personas, ha solicitado la apertura para lo que presentaron al Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) el protocolo de bioseguridad, informó Juan José Cruz, directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Por su parte, el secretario de Trabajo, Carlos Madero, dijo que primero debe haber suficiente conciencia de la población de tomar las medidas para no retroceder en lo que se ha logrado.

