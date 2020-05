Imágenes por satélite de barcos de lujo muestran posible ubicación de Kim Jong-Un

SEÚL, COREA DEL SUR.- La polémica por el supuesto desaparecimiento del líder norcoreano durante semanas toma más fuerza tras la difusión de imágenes de cruceros de lujo que darían una idea de su ubicación.



Muchos rumores han circulado de que Kim Jong Un estaría delicado de salud, cuestión rodeada de un férreo hermetismo en la nación asiática.



El portal NK PRO, vinculado al monitoreo de la situación en Corea del Norte, reveló imágenes por satélite de lujosos cruceros localizados en las costas de Wonsan y eso podría indicar que Kim Jong-un y su equipo se encuentran en este punto.

La plataforma registró movimientos de botes usados habitualmente por el líder de la nación, lo que hace suponer que podría encontrarse en la zona balnearia, ubicada al sureste del país.

El sitio 38 North también indicó días que imágenes obtenidas por satélite habían registrado lo que parecía ser el tren personal de Kim estacionado en la villa de Wonsan.





Según funcionarios de Corea del Sur y de Estados Unidos, es posible que el mandatario se encuentre en esta localidad para evitar contagiarse por el coronavirus. Pero, también hay medios y expertos que sugieren que el líder norcoreano se encuentra en estado grave debido a una seria enfermedad.

La localidad de Wonsan cuenta con un amplio complejo de infraestructuras de descanso, incluidas pistas de baloncesto, una estación de trenes privada y villas con acceso a la playa, según expertos que han analizado las imágenes que captan los satélites.

