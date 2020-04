Depresión hace creer a la mamá de Edith González que aún está viva

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?". Esas son las palabras de Ofelia Fuentes, mamá de la fallecida actriz Edith González, quien por la depresión que sufre desde hace un año aún la cree viva.



Fue Lorena Velázquez, una amiga cercana de Fuentes, la que confesó que la mamá de Edith no supera la pérdida de su hija, fallecida el pasado 13 de junio producto del cáncer de ovarios que padecía desde el 2016.



Velázquez confesó al programa "De primera mano" que doña Ofelia se encuentra descansando en su casa en Cuernavaca en donde es asistida por la enfermedad que padece. "Tiene gente que la trata muy bien", manifestó.



Agregó: "Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto. Ella lo único que te dice es 'bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?'. Para ella no ha muerto. Pobrecita".

Asimismo, aseguró: "Está muy deprimida. Esas cosas son muy fuertes".



La veterana actriz reveló que fue Víctor González, hermano de Edith, quien sacó a su madre de la Ciudad de México porque ahí estaba sola desde la muerte de su hija.