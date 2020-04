"No se espanten": la advertencia de Laura Bozzo al publicar video sin maquillaje

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La presentadora Laura Bozzo nuevamente está causando sensación en las redes sociales tras publicar un video en el que aparece al natural luego de disfrutar una noche de sueño placentero.

"Buenos días, así me levanto. No se asusten, esa soy yo. Las pestañas se me desaparecieron, por eso me están pegando unas postizas, se me quemaron casi las pestañas y por eso me estoy aplicando unas serie de cosas para que me puedan crecer”, dijo la peruana.

En la grabación, Laura detalla que debido al uso frecuente de pestañas postizas, las reales se le cayeron y por eso está usando un producto que las haga crecer naturalmente.

Bozzo se muestra muy positiva durante este período de confinamiento debido a la pandemia del Covid-19. "No se olviden al abrir los ojos, darle gracias a Dios por un nuevo día de vida".

Esta no es la primera vez que la presentadora se muestra sin una gota de maquillaje en las redes sociales, en ocasiones anteriores también lo ha realizado y ha sido el blanco de miles de críticas.

Esta vez la "Señorita Laura" recibió cientos de comentarios positivos. ¡Sus fans la adoran!