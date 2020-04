Estudio descarta utilidad de medicamento remdesivir ante coronavirus   

PARÍS, FRANCIA.-El medicamento remdesivir de Gilead "no tiene ningún beneficio clínico significativo" contra la Covid-19, según un estudio publicado el miércoles por la revista médica The Lancet, que contradice las afirmaciones de la farmacéutica estadounidense.



"El tratamiento con remdesivir no acelera la curación ni reduce la mortalidad relacionada con la Covid-19 respecto a un placebo", según este estudio realizado en China.



Previamente, Gilead había asegurado que otro ensayo clínico, llevado a cabo con la red de Institutos de Salud Estadounidenses (NIH), había arrojado "resultados positivos".



Los resultados del estudio publicado por The Lancet ya se habían filtrado el 23 de abril, tras la breve publicación por error de su resumen en el sitio web de la OMS, indicó entonces el Financial Times.

LEA: Estudian vínculo potencial entre enfermedad infantil grave y la Covid-19



"No es el resultado que esperábamos, pero hay que tener en mente que solo pudimos contar con 237 pacientes de un objetivo de 453, puesto que la epidemia ya estaba bajo control en Wuhan, dijo el doctor Bin Cao, principal responsable del estudio, en un comunicado de The Lancet.



Cao estima que "deberían llevarse a cabo otros estudios para determinar si un tratamiento más precoz con remdesivir, a dosis más altas o asociado a otros antivirales o anticuerpos neutralizantes podría ser más eficaz en pacientes aquejados de formas graves" de la Covid-19.



El estudio se llevó a cabo entre el 6 de febrero y el 12 de marzo en 10 hospitales de Wuhan, entre pacientes con neumonía.



158 pacientes recibieron dosis diarias de remdesivir y 79 placebos, durante 10 días.



El ensayo no mostró ninguna diferencia significativa entre ambos grupos desde el punto de vista de la mejora del estado clínico de los pacientes (21 días de media en el primer grupo frente a 23 en el segundo) ni de la mortalidad (14% frente a 13%) en los 28 días del estudio.

ADEMÁS: Alertan sobre peligro del sarampión en era del coronavirus