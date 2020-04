CCIC se retira de las mesas técnicas por no ver acciones contra la corrupción  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) anunció su salida de las mesas técnicas para la emergencia por coronavirus debido a que, según ellos, no hay acciones contra la corrupción.



El presidente del CCIC, Pedro Barquero, anunció la salida del ente denunciando que no se ven acciones para castigar a quienes están sacando provecho de esta emergencia.



“No vamos a participar mientras en estas mesas no se garantice la transparencia”, dijo Barquero a Hoy Mismo.

"Los avances en las mesas son muy pocos y no se están tomando en cuenta muchas recomendaciones que estamos dando”, lamentó.



Además, Barquero reiteró que la Cámara de Comercio se puso a disposición del gobierno. "Nosotros de muy buena fe al inicio de esta crisis dijimos que ibamos a trabajar con todos los diferentes actores del país por el bien común".



"Es inconcebible que en medio de una pandemia se estén haciendo esos actos de corrupción y que se pretenda quedar en la impunidad, es por eso que nos retiramos", reiteró Barquero.

El empresario de igual manera exigió que se lleven a cabo las investigaciones a las personas que se atreven a hacer ese tipo de acciones contra el pueblo.

