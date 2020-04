La Rosa, nuevo foco de infección en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A cinco días de confirmarse un segundo brote de infectados por el Covid-19 en el Distrito Central, el tiempo parece detenerse para algunos habitantes de la colonia La Rosa.



Las autoridades sanitarias impusieron la medida “nadie entra ni sale” en el lugar. Ahora, entre el escepticismo y la prudencia, 400 casas de la zona permanecen bajo vigilancia.

LEA: En manos de la Fiscalía está ya la denuncia contra Invest-H



Por pánico u otros motivos, una familia ya decidió abandonar su morada, los que se quedaron permanecen dentro de sus hogares mientras esperan atentos una ración de comida.



En otras calles, los infantes, los menos preocupados, aprovechan la soledad para pasear con sus bicicletas.

Asintomático

EL HERALDO conoció que, desde la semana anterior, las prédicas en una iglesia de la zona enaltecían a Cristo en medio de creyentes y un infectado.



Es decir, la palabra también se esparció durante la temible fase cuatro de la pandemia, la etapa que indica que “cualquiera podría estar infectado”.



Además del evangélico, que dio positivo, doce casos confirmados en la colonia la convierten en la más afectada hasta el momento, ya que en la zona cero (colonia Abraham Lincoln) por el momento solo se registran diez incidencias.



Ante el cerco epidemiológico (en 47 manzanas es oficial), la actitud de los pobladores es variada, desde vecinos deambulando hasta personas lavando sus automóviles se divisan en el paisaje.

LEA: Denuncian compra sobrevalorada de mascarillas a través de Invest-H



En las calles la presencia de un cerro de basura indica, según algunos, que es probable que “por miedo” el tren de aseo no está entrando al lugar.



Los que sí llegaron, desde tempranas horas del martes, fueron los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) junto a los “guías de familia” para entregar 500 bolsas de comida donadas en el primer abastecimiento.



A consecuencia de la distribución, Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar, reveló que todos los agentes que participaron en la entrega “serán puestos bajo cuarentena”.

Incómodos

A criterio de algunos “asilados”, es deber de las autoridades sanitarias especificar el área exacta donde hay infectados. “Este es casi el comienzo de las colonias, el asunto es más arriba, cerca de Predios del Recreo, aquí en este sector no hay infección”, afirmó entre la incertidumbre un vecino.



“En este bloque no hay gente con ese problema y esperamos que no los haya”, concluyó.

Aunque los incómodos vecinos evidenciaron su malestar, el aislamiento es la única manera de evitar la propagación del virus por culpa de la indiferencia de algunos infectados asintomáticos.



Sobre el tema, Harry Book jefe de la Región Metropolitana de Salud (RMS), declaró que con los nuevos casos se incluyeron a la lista cuatro nuevas colonias: Tres de Mayo, Bethel, Progreso número uno y El Trapiche. La lista de zonas afectadas en el municipio pasó en cuatro días de 22 a 28.



“Haremos las mismas acciones. Buscaremos el caso, se sacará el número de personas que conviven con la persona positiva, al igual se le dará seguimiento a las personas que viven a 500 metros a la redonda de la vivienda del caso, esto para buscar sospechosos”, explicó.

LEA: Zonas de la capital de Honduras afectadas por coronavirus



“Para nosotros es sorprendente que sean 15 casos de un solo, estas muestras ya días las habían tomado, hace unos siete días, van retrasados con los resultados”, reconoció el galeno.

Asimismo, expresó que los resultados de coronavirus en la capital están debajo de las proyecciones de abril y los 450 casos que esperaban.



“Antes del bloqueo completo les conseguimos la alimentación a través del programa del gobierno. También les conseguimos agua con el SANAA y la Alcaldía y con cisternas estarán visitando el lugar cada dos días”, aseguró.



Al igual destacó que estará instalado el Equipo de Respuesta Rápida de la RMS y también el personal de Salud de la zona para atender los casos y evitar propagaciones.



El titular del ente sanitario detalló que de los 74 casos positivos en la capital, unos 26 ya están casi recuperados.



“Casi todos hacen caso y toman las medidas de bioseguridad. Uno que otro es el que no acepta que está positivo y tampoco aceptan quedarse aislados, el único problema lo hemos tenido en La Rosa. Ya estamos programando los lugares adecuados para atender este tipo de situaciones”, manifestó.

+Clic aquí para ver los cuatro escenarios del Covid-19 en Honduras



El monitoreo será presencial y por vía llamada telefónica, “trabajamos con base en los casos positivos, no podemos especular, a cada caso positivo se le hace una vigilancia epidemiológica de campo, la búsqueda de los contactos directos e indirectos de ellos y garantizar que todos sean sometidos a las pruebas de muestras para confirmar casos”.



La aplicación de más cercos epidemiológicos en la capital dependería de la cantidad de casos positivos y sospechosos de alguna colonia.



Por su parte, el médico internista Omar Videa manifestó que hay un retraso de unos diez días en el reporte de pruebas por Covid-19 y que analizando ese mismo tiempo hacia atrás, lo que sucedió fue aglomeración de personas, por lo que se esperan más casos.



“Estamos analizando que pudiésemos llegar a un panorama muy similar al de Cortés, un escenario que sería fatal”, dijo. Cabe destacar que ayer por la tarde las colonias Abraham Lincoln, San Juan Bosco y la Simón Azcona quedaron liberadas tras permanecer más de cuarenta días en un aislamiento a medias.