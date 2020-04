El consejo de Lindsay Lohan a Meghan Markle y al príncipe Harry

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz estadounidense Lindsay Lohan envió un consejo a Meghan Markle y el príncipe Harry tras conocer que se mudaron a Los Ángeles para empezar una nueva vida alejada de los reflectores y los paparazzi.



Durante una entrevista, la exprotagonista de "Juego de gemelas" dejó ver como un error la decisión de los duques de Sussex, si buscaban privacidad.



La expareja real decidió mudarse a Malibú, un lugar que es muy frecuentado por los paparazzi de quienes fueron víctimas por varios años.



Basándose en su propia experiencia, Lohan manifestó: "A no ser que hayan comprado una playa privada... Allí hay un montón de paparazzi, no puedes ir a esas playas sin que... no puedes alejarte lo suficiente de la orilla (para evitarlos)".

La actriz aseguró que en este momento en Malibú se está viviendo una relativa calma debido a la pandemia del coronavirus, pero que no siempre será así y ellos se verán afectados.



"Pero una vez que termine todo esto... que contraten chóferes", dijo la exprotagonista de "Chicas malas".