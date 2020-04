Primer ministro francés anuncia que campeonato de fútbol no se reanudará

El PSG anunció poco después que no descarta jugar en el extranjero 'si no es posible en Francia' lo que resta de Liga de Campeones. Foto: AFP

PARÍS, FRANCIA.- "La temporada 2019-2020 de deportes profesionales, incluido el fútbol, no podrá reanudarse", anunció el primer ministro francés Edouard Philippe, este martes en un discurso en la Asamblea Nacional, truncando las esperanzas de los diferentes campeonatos, interrumpidos desde marzo debido a la pandemia de coronavirus.



"Todos los eventos que reagrupen a más de 5,000 participantes no podrán celebrarse antes de septiembre", dijo Philippe. Esta medida concierne a "las grandes manifestaciones deportivas, culturales, incluidos los festivales, y los grandes salones profesionales", detalló.



La decisión de la UEFA de aplazar la Eurocopa-2020 a 2021 había ofrecido al fútbol la posibilidad de que los campeonatos nacionales pudieran finalizar más tarde que habitualmente, tras el parón actual por la pandemia de coronavirus.

La economía de los clubes

Pero la hipóteis preferida por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), retomar la competición el 17 de junio a puerta cerrada y finalizarla el 25 de julio, queda muy comprometida tras el anuncio del primer ministro.



Este proyecto permitía a los jugadores al menos cuatro semanas de preparación física, el tiempo mínimo estimado por los especialistas para ponerse en forma, en caso de que los entrenamientos se retomaran el 11 de mayo, día en el que las medidas de confinamiento en Francia comienzan a suavizarse.



Además, extender el campeonato francés seguía las recomendaciones de la UEFA, que pidió la finalización de las competiciones nacionales, antes de concluir las continentales, teóricamente en agosto.



El PSG anunció poco después que no descarta jugar en el extranjero "si no es posible en Francia" lo que resta de Liga de Campeones.



El presidente de la Federación Francesa Noël Le Graët declaró que la Ligue 1, así como la segunda y tercera división y el campeonato femenino, "quedan definitivamente suspendidos para la temporada 2019-2020".



En cambio, el presidente del Lyon Jean Michel Aulas, aseguró a la AFP que no están "tan seguro" que la temporada pueda darse por concluida, propuso alternativas como unos "play offs" para decidir los puestos europeos y de descenso y emplazó a la reunión que celebrará el jueves la Liga de Fútbol Profesional para conocer la decisión definitiva.



Con el anuncio de Philippe, Francia podría unirse a Holanda, que el viernes se convirtió en el primer país europeo en anular definitivamente el campeonato.



"¿Qué pasa con la economía de los clubes? Seis meses sin ingresos, ¿cómo lo hacemos? Como el turismo o el sector aéreo, somos un sector en siniestro, es oficial desde ahora", señaló a la AFP el presidente de un club de Ligue 1, ante la posibilidad de que un tercio de los ingresos por los derechos televisivos pueda esfumarse.

Confirmado el Tour

Queda también en suspense el final de la temporada 2019-2020 del Top 14 de rugby, una de las competiciones faro de este deporte, y se confirma la celebración del Tour de Francia, reprogramado del 29 de agosto al 20 de septiembre, siempre que cumpla el límite de las 5,000 personas, al menos en sus primeras jornadas.



De esta forma el fútbol y el rugby, los dos deportes por equipo más importantes en Francia, se unirán al básquetbol, balonmano y al voleibol, que ya habían anunciado la suspensión definitiva de sus campeonatos.



Según una estimación del ministerio de Deportes, las pérdidas de los seis deportes profesionales mayores (fútbol, rugby, ciclismo, balonmano, voleibol y básquetbol) se elevarían a 1,450 millones de euros en caso de no reanudar las temporadas y de ellos 1,160 son del fútbol profesional (primera y segunda división).



Para Sylvain Kastendeuch, copresidente del sindicato de futbolistas UNFP, el anuncio del gobierno es una decisión "responsable".



"El gobierno ha comprendido que la urgencia económica no debía tomar el paso sobre la salud pública", señaló en una declaración enviada a la AFP.



Con respecto al rugby, la declaración de Philippe clarifica la situación. La liga ya había previsto poder reanudar en septiembre tras un periodo de tests y puesta en forma estimado entre ocho y doce semanas.



Queda por saber si la temporada actual se dará por terminada antes de pasar a la siguiente, que tendría que comenzar el 5 de septiembre.



Para los corredores ciclistas, confinados como el resto de deportistas desde el 17 de marzo, los anuncios del primer ministro abren la vía a retomar los entrenamientos individuales en ruta, desde el 11 de mayo.