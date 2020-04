Kimberly Loaiza reapareció tras terminar con Juan de Dios Pantoja

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La polémica en la relación de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja sigue dando de qué hablar tras que la guapa yuotuber reapareciera en redes sociales dejando claro que sigue adelante con su vida luego de "pedirle un tiempo" al cantante.



Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven mexicana publicó un video y fotografías junto a su pequeña hija con un mensaje que podría ser interpretado que está dispuesta a poner punto final con su esposo y dejar ver que Kima es su fortaleza en este díficil momento.



"Siempre juntas, mi vida", fue el corto mensaje que acompañó con imágenes abrazando a su niña que está por cumplir un año.



Asimismo, la joven agradeció el apoyo que ha recibido desde que la expresentadora de Badabun, Lizbeth Rodríguez, publicara que Pantoja tenía una relación con un fotógrafo y un video íntimo.



“Muchísimas gracias por todo su apoyo; de verdad lo valoro muchísimo”, dijo en un Instagram Story.



De igual forma anunció que su vida laboral seguirá igual a pesar de no estar muy motivada. “Regresaré a hacer videos en TikTok por ustedes, porque muy motivada no estoy, pero los amo linduras y sé que quieren videos”, comentó.

Kim está pasando la cuaretena junto a su hija Kima. Foto: Instagram







Juan de Dios Pantoja, su esposo, se encargó de anunciar la ruptura en un video de YouTube, donde además aseguró que cerrará el canal.



"Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba muy diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes", manifestó



Agregó: "Hable mucho con ella, me disculpé mucho con ella, pero está muy lastimada por todo esto y la entiendo... me da tristeza saber que las cosas difícilmente van a ser como antes".



"Hace días Kimberly me pidió algo y yo me enojé mucho, discutimos. Kimberly me pidió que me fuera. ¡Me terminó! Yo sé que es lo que quiere, a pesar de que me dijo que solo era tiempo, sé que lo hizo para no hacerme sentir tan ma. ¡Yo la conozco! ¡Está cansada de mí!", confesó.