Aislinn Derbez envía mensaje a quienes la llamaron "esquelética"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Una fotografía de Aislinn Derbez en bikini causó polémica en las redes sociales y la actriz decidió enviar un fuerte mensaje a quienes la llamaron "esquelética".



"Para mí los últimos 2 años han sido un viaje de cambios drásticos en ese aspecto. Nunca me había preocupado por tener que hacer dieta o ejercicio, ya que tengo una genética muy privilegiada", empieza diciendo el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.



"Después de parir subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales. Y tener que lidiar con un cuerpo con el que no me sentía cómoda era algo completamente desconocido para mí", continúa el post.

La actriz aseguró que fue muy exigente con su cuerpo luego del parto.



"Me di cuenta de que millones de mujeres pasaban por lo mismo y sentían lo mismo que yo. Gracias a mi terapeuta y a que dejé de preocuparme y juzgarme, mi cuerpo comenzó a bajar de peso", contó la hija de Eugenio Derbez.



Aislinn también confesó que "hace 6 meses con el duelo de la separación, mi cuerpo lo resintió y comenzó a perder peso rápidamente".



"El que opinen cosas buenas o malas sobre mi cuerpo es lo de menos. Pero creo que es importante poder escuchar cómo es que el cuerpo se comunica con nosotros. Para mí aprender a leerlo fue de mis mejores herramientas para comprender qué estaba sucediendo a nivel interno en ciertos momentos (nunca le había puesto atención real a mi cuerpo antes de ese desbalance en mi postparto)", continuó.



Con el extenso mensaje, Aislinn adjuntó una serie de fotografías de unos meses después de su embarazo.



El fin de semana la actriz de "La casa de las flores" posteó una fotografía donde aparecía en un bikini y se podía ver su tonificado cuerpo. Para muchos se miraba demasiado delgada y hasta le llamaron "esquelética".

