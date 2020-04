Danna García denuncia discriminación por tener coronavirus

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La actriz colombiana Danna García denunció en sus redes sociales que al contagiarse de coronavirus ha sido víctima de discriminación de parte de los vecinos del edificio donde vive y donde permanece en autoaislamiento.



La exprotagonista de Pasión de Gavilanes ha compartido todo su proceso, cuando se contagió la primera vez del mortal virus y hasta cuando volvió a recaer por la enfermedad.



A través de Twitter, García aseguró que sus vecinos no le dejan usar el ascensor por lo que tuvo que subir cinco pisos por las gradas, alterando su problema respiratorio provocado por el Covid-19.



"En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus", escribió en la red social.



Además, dijo: "Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras".



Desde entonces, la actriz ha comenzado una campaña para no discriminar a las personas que están padeciendo del virus que se originó en China a finales de diciembre de 2019.