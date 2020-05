Mitad de víctimas mortales de Covid-19 en Honduras padecían una enfermedad crónica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mitad de los fallecidos en Honduras por el coronavirus (Covid-19) padecían una enfermedad crónica, específicamente hipertensión arterial, diabetes y cardiopatías.



Al menos así lo establece un informe de la Secretaría de Salud, al cual tuvo acceso EL HERALDO, que analizó las 46 defunciones que habían a inicios de la semana anterior. De ellas, 22 tenían una patología de base, lo que representa el 48%.

Lo anterior da una relación de que uno de cada dos fallecimientos presentaba factores de riesgo.

Mapa y gráficos: Así crecen los contagios de Covid-19 en Honduras



Ese informe fue hecho con datos obtenidos hasta el 20 de abril, cuando se registraban 492 casos positivos y 46 defunciones a nivel nacional.

Principales víctimas

El informe detalla que de los decesos, los hombres son los más afectados, pues 32 de las 46 víctimas mortales son del sexo masculino, lo que representa un porcentaje del 70%, o una relación de siete de cada 10. Mientras que 14 mujeres habían perdido la vida y representa el 30% de los fallecidos, o sea una relación de tres de cada 10 defunciones.



A su vez, la edad promedio de los fallecidos es de 55 años, en un rango de edad entre 23 y 89 años.





Procedencia

En ese reporte se establece que la región más afectada por los decesos a causa de Covid-19 es el departamento de Cortés con 35 casos, de los cuales 16 pertenecen a San Pedro Sula.

El departamento de Yoro ha sufrido tres muertes al igual que el departamento de Atlántida.

Mientras que el Distrito Central, en Francisco Morazán, reporta dos muertes; además hubo dos en Lempira y uno en Colón.

Otro informe

EL HERALDO tuvo acceso a otro informe elaborado por los especialistas que conforman la plataforma Todos Unidos contra el Covid-19, con datos obtenidos hasta el 10 de abril, cuando se registraban 29 defunciones a causa del virus. De esos casos analizados, 24 tuvieron fiebre, 26 presentaron tos y 10 tuvieron dolor de garganta.



Asimismo, 22 tuvieron dificultad para respirar, es decir, presentaron una complicación por coronavirus y fallecieron.

ADEMÁS: ¿Mantener, moderar o suspender la cuarentena en Honduras? Esto dicen las matemáticas



En cuanto a presencia de comorbilidad en los pacientes analizados, seis tuvieron hipertensión arterial, siete diabetes, cuatro cardiopatías, dos obesidad y otros 15 tuvieron una o más enfermedades crónicas de base.



Actualmente, Honduras tiene una tasa de letalidad del 9.4%, una de las más altas de América, junto con México.

Preocupación

El subsecretario de Salud, Nery Cerrato, manifestó a EL HERALDO que es preocupante que 278 del total de los casos, equivalente al 44.5%, tienen enfermedades crónicas, principalmente hipertensión, diabetes y cardiopatías.



“Las comorbilidades ensombrecen el pronóstico de sobrevivencia de los pacientes, es por eso que no podemos descuidar las enfermedades de base”, indicó.



Señaló que las personas con diferentes tipos de cáncer, obesidad, asma y otras enfermedades corren un alto riesgo de agravarse por este virus.

Tasa de letalidad

“Nuestra tasa de letalidad anda en 9% pero es indudable que esto tiene mucha relación con la cantidad de pruebas que se han hecho, en la medida que hagamos más pruebas y detectemos más pacientes y los pongamos en tratamiento, sin duda, vamos a poder anticiparnos a las complicaciones y la tasa va a disminuir”, manifestó Cerrato.



El galeno solicitó a la población notificar pronto los síntomas de la enfermedad para ponerlos en tratamiento y evitar que se compliquen por la enfermedad.

De interés: La curva del coronavirus; sigamos el ejemplo de Corea del Sur y Japón, no de Italia y España



EL HERALDO le consultó a la secretaria de Salud, Alba Flores, sobre la elevada tasa de letalidad y respondió que Honduras presenta menos muertes que otros países como Panamá, Ecuador, Brasil y otros países.



“Que no hayamos hecho todos los diagnósticos porque no queremos hacer pruebas rápidas así a lo loco eso es otra cosa, pero muertos tenemos menos que otros países”, afirmó Flores.

Por su parte el epidemiólogo de la plataforma Todos Unidos contra el Covid-19 lamentó que la tasa de letalidad de Honduras sea muy alta y advirtió que puede ser mucho mayor.