Solo parte de la burocracia está operando a través de teletrabajo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La entrega de pasaportes, tarjetas de identidad, auténticas, boletas municipales, antecedentes judiciales, pago de impuestos, impartición de clases y una serie de procesos burocráticos cumplen hoy 46 días detenidos.



Se estima que al menos el 60 por ciento de la burocracia no está laborando debido a la deficiencia informática de las entidades públicas.



Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) establecen que de los 1.9 millones de hondureños asalariados al cierre del 2019, un total de 252,312 laboraban en el sector público a nivel nacional.

LEA: El personal médico debe ser capacitado para uso de ventiladores



Ismael Zepeda, analista económico del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), consideró que “en lo que hemos podido revisar, más de la mitad del gobierno está paralizado, está trabajando tal vez el 40 por ciento y de estos, no todos están al cien por ciento”, estimó el analista del Fosdeh.



Una parte de la gestión administrativa pública ha referido preocupación, rechazo e insatisfacción de presentarse a labores presenciales debido a las condiciones de infraestructura, por lo que temen por su seguridad y la de sus familias.

Denuncia

EL HERALDO recibió la denuncia de un grupo de empleados del área administrativa de la Secretaría de Salud, en la que señalan que se les está obligando a retornar a sus labores de manera presencial a partir de esta semana, pese al toque de queda vigente hasta el 3 de mayo.



En la denuncia hecha de forma anónima, por temor a represalias de sus superiores, se manifiesta que se estarían exponiendo a contagiarse del virus, ya que el edificio del nivel central no cuenta con medidas de bioseguridad adecuadas, es decir, hay escasez de agua y no se han instalado dispositivos de suministro de gel de manos ni mascarillas.

Asimismo, hay condiciones de hacinamiento, ya que en un espacio reducido hay varias personas juntas.

ADEMÁS: Secretaría de Salud usará Microdacyn para pacientes con Covid-19



Otro aspecto es que al estar paralizado el transporte público no tienen cómo movilizarse hacia su lugar de trabajo, ya que la institución no se los proporciona.



El oficio número 26-2020-SGRH emitido el 24 de abril, en poder de EL HERALDO, señala que: “Se les instruye para que coordinen que el personal a su cargo (administrativo), a partir del día lunes 27 de abril del presente año (hoy), sostengan un equipo reducido en cada oficina manteniendo abiertas las mismas y de manera que la Secretaría de Salud pueda realizar diferentes trámites que son de suma importancia para la institución, considerando la emergencia que se está viviendo en el país”.



El personal administrativo ha estado laborando mediante teletrabajo desde el 17 de marzo. EL HERALDO conoció que en ese edificio laboran alrededor de 700 empleados y en todo el nivel central más de 1,000 trabajadores.

Reacción

Se le consultó al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), Miguel Ángel Mejía, sobre esta determinación y aseguró que no se puede arriesgar a las personas que sean mayores de 60 años y a los enfermos crónicos.



“Irónicamente la misma Secretaría de Salud dice en su campaña que se debe lavar las manos frecuentemente y si no cuenta con un elemento tan esencial como es el agua es contraproducente enviar a trabajar a los compañeros en un centro de trabajo que no reúne las condiciones”, señaló Mejía.



El HERALDO buscó una reacción de la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, y mencionó que “las medidas son para todos, si en Salud nos vamos, ¿quién va a atender a la población? Nosotros tenemos que hacerle frente”.



Sobre la denuncia de los empleados señaló que sí hay mascarillas, hay agua y transporte para la mayoría, ya que están a obligados a tomar las medidas de seguridad. Flores manifestó que la Secretaría de Salud ya tiene los protocolos establecidos a seguir.

Otras instituciones

Por su parte, el secretario del Trabajo, Carlos Madero, aseguró a EL HERALDO que nadie va a retornar a laborar de forma presencial mientras no exista un protocolo establecido.

Indicó que en las demás instituciones públicas no contemplan volver a labores de forma presencial, ya que esa sería una disposición solo de la Secretaría de Salud.

“Por los momentos estamos aprobando protocolos de bioseguridad pero todavía no para temas presenciales para el Estado porque en realidad la apertura inteligente debe ser muy paulatinamente y probablemente el Estado sea de los últimos”, afirmó Madero.



“Se deben hacer protocolos porque no se puede regresar a la actividad común y corriente como antes del coronavirus, pero por los momentos los empleados del sector público no son prioridad en los protocolos de la escala de apertura inteligente”, apuntó.



Por su parte, la directora ejecutiva de Servicio Civil, Merari Díaz, informó a EL HERALDO que “todavía no se ha determinado por Sinager si se regresa, habrá que esperar qué determinan los especialistas en el tema, entre tanto, no se ha dejado de laborar por teletrabajo en todas las instituciones”, aseguro Díaz.



Asimismo, señaló que se tienen que cumplir con todas las medidas de bioseguridad en el momento que se regrese, ya que no se sabe con certeza cuándo se terminará esta pandemia y se tiene que aprender a convivir con el Covid-19 y utilizar obligatoriamente las medidas de bioseguridad que se vayan implementando.