Honduras estará una semana más bajo confinamiento, a partir de este 26 de abril

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a la curva en ascenso de casos de coronavirus, los hondureños deberán permanecer confinados una semana más, desde este domingo 26 de abril hasta el 3 de mayo.

Mediante un comunicado, autoridades anunciaron las nuevas medidas que estarán vigentes para evitar la propagación de esta pandemia, por lo que se hace un llamado a la población a obedecerlas y salir solo el día que les corresponde en base a los parámetros establecidos.

Además se anunció la disposición especial para Colón, Cortés, Yoro y el municipio de Las Vegas en Santa Bárbara. La restricción de las garantías constitucionales establecidas serán aplicadas de la siguiente manera:



1) Por los altos niveles de focos de infección que se registra en el departamento de Colón, se establecerá restricción de garantías establecidas en el Artículo 1 precedente de manera absoluta en todo el departamento.



2) Para lograr un mayor control preventivo de contagio de Covid-19 , se amplía la restricción, segmentando a la población conforme a la terminación de los dígitos de su tarjeta de identidad en todos los municipios del departamento de Cortés, municipio de El Progreso en Yoro, y municipio de las Vegas en Santa Bárbara.

Esto con la finalidad de que puedan abastecerse de alimentos, medicinas, combustibles y realizar sus trámites bancarios de manera ordenada, con las medidas de bioseguridad obligatoria.

Lunes: de 9:00 am a 5:00 pm, terminaciones 1 y 2



Martes: de 9:00 am a 5:00 pm, terminaciones 3 y 4



Miércoles: de 9:00 am a 5:00 pm, terminaciones 5 y 6



Jueves: de 9:00 am a 5:00 pm, terminaciones 7 y 8



Viernes: de 9:00 am a 5:00 pm, terminaciones 9 y 0



Sábado y domingo: nadie circula

Se aplican las siguientes excepciones:



1) El personal incorporado para atender la emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos y servicios públicos indispensables, inclusive el personal que atiende las plantas de generación de energía del sector privado.

2) Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y farmacias;

3) La industria de la maquila para la confección de mascarillas y equipo

biomédico requerido para atender la emergencia;

4) Sector agroalimentario para garantizar la producción y distribución de

alimentos;

5) Gasolineras;

6) Mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías;

7) Transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas

dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores;

8) Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios

de comunicación incluyendo radio, televisión, diarios y cableras;

9) La industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos.

10) Las Empresas de Segur



Es importante mencionar que Honduras registra ya 59 muertes y más de 600 casos positivos de coronavirus y de acuerdo con expertos, la curva más alta estaría en mayo.



Debido a ello, las medidas preventivas se han extendido en todo el territorio hondureño para evitar que este mortal virus se propague.





El alargue de las medidas son justificadas a través del comunicado donde detalla que el Laboratorio Nacional de Virología (LNV), mediante las pruebas (PCR-RT) que realiza a diario, confirma que los casos positivos siguen incrementándose de forma alarmante, especialmente en Cortés, Colón y Yoro.

