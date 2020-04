Familiar de padre e hijo asesinados: "No les di ni un beso, ni un abrazo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Me fui y no les di ni un beso, ni un abrazo por el tiempo en el que estamos, que no se puede abrazar a nadie", dijo entre llanto desgarrador la hermana de un ciudadano que fue asesinado la noche de este sábado junto a su hijo en la colonia Flor del Campo de la capital de Honduras.



Pese al notable desconsuelo, la mujer narró cómo fueron los últimos momentos junto a su hermano y sobrino, ambos atacados a disparos en plena vivenda a manos de sujetos que tras cometer el hecho se dieron a la fuga.

Las víctimas respondían a los nombres de Edas Segundo Flores de 56 años y su hijo Denis Ariel Flores, de 25 años.



"Todo el día estuve compartiendo con ellos y me fui como a las 4:00 pm para mi casa", detalló la fémina, cuyo nombre no exponemos por motivos de seguridad.



"Mi hermano (Edas Segundo) había ido a Ojojona a traer unos zapatos que les había comprado otra hermana a ellos", dijo.



Tomando respiración para seguir hablando, contó: "Yo los dejé tomando fresco fuera de la casa y me fui".



Continuó su relato recordando que "mi hermano me decía: `¿querés fresco?´, no, le dije, no me gusta. `¡Bueno vos te lo perdés!´, me dijo y me fui y no les di ni un abrazo ni un beso porque en el tiempo que estamos que no se puede abrazar a nadie".



Dijo además que su sobrino había tenido problemas, pero no detalló de qué tipo. "Mi sobrino había tenido un problema y había salido huyendo a Estados Unidos pero en México lo deportaron para acá".

