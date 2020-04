¿Por qué siguen caros los combustibles si el petróleo bajó a cero?

El Heraldosara.carranza@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los combustibles (gasolinas, diésel o gas) en Honduras nunca serán tan baratos como se esperaría con la estrepitosa caída del precio del petróleo en las últimas semanas. Incluso el barril cayó a -37 dólares el pasado 20 de abril.

Sin embargo, los precios de los derivados del petróleo en Honduras se establecen mediante una fórmula en la que influyen otros factores como los impuestos, flete, así como las ganancias de los importadores y vendedores o gasolineras.

Es decir que aunque regalaran los combustibles en el mercado internacional, en el país siempre tendrían un precio considerable porque la fórmula es fija y está establecida en dólares.

1/¿Por qué bajó el precio del petróleo? Expertos en la materia lo explicaron así: debido a la crisis por el coronavirus, el mundo se ha paralizado. Las industrias y los ciudadanos no se movilizan más que para ir a comprar comida y apenas los sectores prioritarios están laborando. En consecuencia, el consumo de gasolinas o diésel es muy bajo, por lo que hay en exceso y tampoco hay dónde almacenar. Como el petróleo se vende a futuro, es decir para los siguientes meses, el pasado 21 de abril se venció el plazo para comprar la producción de mayo y no había quién comprara, entonces los vendedores pagaron a compradores porque les salía más caro pagar por almacenarlo, explicaron. También recuerdan que cada día el precio del petróleo cambia, de un día para otro puede valer el doble o caer de igual forma, por ejemplo hoy ya tiene un valor de 17.18 dólares el barril. Además, los países como Honduras no compran petróleo sino sus derivados.

2/Ahora veamos cómo se definen los precios de los derivados en Honduras. El gobierno aplica una fórmula en donde se incluyen por decreto legislativo los impuestos, márgenes de ganancias y el precio del flete en dólares. Significa que cada vez que se devalúa el lempira los impuestos y los costos o márgenes de ganancia suben. Las gasolinas tienen impuestos de 1.41 dólares para la superior (34.99 lempiras), 1.25 dólares para la regular (31 lempiras) y 86 centavos de dólar para el diésel, o sea 21.34 a cambio actual de 24.82 lempiras por dólar.

3/Sin duda los precios de importación están muy baratos, incluso mucho más bajos que los impuestos que aplica el gobierno, que son los segundos más altos de Centroamérica. Por ejemplo, después de rebajas más de 20 lempiras la gasolina superior tiene un precio de 66.61 lempiras por galón, de los que 34.99 es impuesto y alrededor de 12 lempiras son por flete, ganancia del gasolinera e importador. Entonces el precio de importación actual es de unos 19 lempiras.

Podemos observar que aunque el precio de importación fuera cero, los hondureños, pagarían siempre los 47 lempiras de impuestos y costos por galón de gasolina superior. De igual forma en la gasolina regular que tiene un precio de 59 lempiras, el impuesto es de 31 lempiras, y en el diésel que vale 57 el impuesto es de 21 lempiras. Significa que durante esta crisis, el impuesto a las gasolinas es casi el doble del precio de importación.

4/¿Cuáles son las opciones? El mayor alivio se daría al revisar la fórmula y bajando los impuestos, afirman representantes de la Coalición Patriótica y del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh).

En este momento si el impuesto a la superior, por ejemplo, fuera o se redujera a la mitad, de 34.99 a 17 lempiras, el precio del galón costaría menos de 50 lempiras. No obstante, es un tema que las autoridades no están dispuestas a discutir, afirman representantes de los consumidores, ya que son impuestos fijos y le aseguran más de 14,000 millones de lempiras al año a las arcas Estado.

Al menos demandan que los fondos sean usados de manera eficiente para mejorar las condiciones de vida de los hondureños.

