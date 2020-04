¿Debería reanudar actividades el sector maquilador en Honduras pese a pandemia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de que la pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado fuertemente la economía de Honduras como consecuencia del toque de queda o confinamiento por más de 40 días para evitar un contagio masivo, el sector maquilador ha dado pasos para reanudar sus actividades.



En ese sentido, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) junto a sus empresas afiliadas han determinado aplicar las medidas pertinentes de bioseguridad para garantizar la salud de sus obreros con el afán de reactivar su producción.



"Este protocolo sirve para proteger la salud de sus trabajadores y ayudar a las empresas afiliadas a la AHM a poner en práctica los planes de continuidad de negocios para preservar los empleos durante la pandemia", establece el protocolo de la Asociación, al cual accedió EL HERALDO.



El informe más reciente del Laboratorio Nacional de Virología, al que tuvo acceso a EL HERALDO, indica que 16 directores, tres mandos intermedios y 10 obreros de maquilas fueron infectados de Covid-19.



Lo anterior muestra que entre los implicados suman 29 contagios, lo que representa el 6.6 por ciento del total de enfermos, que eran 435 hasta el 18 de abril.





El 17 de marzo anterior (día cuando inició el toque de queda), de los 168,000 trabajadores de la maquila, unos 165,000 fueron suspendidos con el objetivo de evitar la propagación del virus que tiene infectados a casi 600 personas en el país, que ha matado a 55, pero que 58 la han logrado vencer.



A raíz de eso, la Asociación pidió que "la Secretaría de Trabajo realice inspecciones y evaluaciones en los centros de trabajo para velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención sobre seguridad y salud de los trabajadores".



El presidente de la AMH, Mario Canahuati, dijo que es necesario que este rubro reactive sus operaciones, pero que paralelamente deben de estar las normas de bioseguridad.

Medidas de bioseguridad

En su informe, la AMH indica las acciones que harán para transportar al personal, el ingreso a las instalaciones de la empresa, el plan de limpieza y desinfección y hasta la actuación en caso de que un obrero esté infectado.



Para transportar a las personas, los autobuses deberán someterse al plan de desinfección, exigir al personal el uso del equipo de protección, más la desinfección de manos y ubicar a un pasajero por cada asiento.



Mientras que, para el ingreso, en los portones de entrada los autobuses deberán ser rociados externamente con soluciones desinfectantes.



Al bajar de los buses los trabajadores se dirigirán al punto de inspección guardando una distancia mínima de 1.5 metros entre cada uno. Y en el punto de inspección, se procederá a tomar la temperatura todas las personas que ingresen, así como a hacer desinfección y la de sus artículos personales.



En la desinfección de las instalaciones, se mantendrán abiertas las puertas principales en la empresa el tiempo necesario en caso de que eso sea factible y el personal de aseo se enfocará en la desinfección de áreas de alta circulación al menos dos veces al día, siguiendo el procedimiento establecido por la empresa.



En tanto, en el caso de que un trabajador esté infectado, el personal médico de las empresas procederá a aplicar los protocolos establecidos por las autoridades de Salud, agregando que se debe de informar a todo el personal de la posible expansión de la enfermedad.



Además, los trabajadores expuestos deberán ser aislados y evaluados por la autoridad de Salud a la brevedad posible y serán declarados incapacitadas para laborar durante el tiempo que dure su cuarentena.



No obstante, entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecen que unas 15 personas pueden trabajar en una área a dos metros de distancia, algo complejo, puesto que en una maquila son más de 200 obreros.

Un inicio seguro

Entre tanto, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Juan Carlos Sikaffy, dijo que el sector empresarial puede comenzar a funcionar en regiones donde no existan focos de contagio de Covid-19.



“Lo que podemos hacer es abrir los trabajos en regiones y sectores donde los niveles de riesgo sean bajos y tengamos la certeza que las empresas están en capacidad de implementar protocolos de bioseguridad, para garantizar la salud de los trabajadores y sus familias”, consideró.



Asimismo, se refirió a los contagiados de las maquilas: “No conozco esos casos, pero de lo que sí estoy seguro es que este sector ha sido muy responsable, se ha manejado en colaboración con las organizaciones de trabajadores y el gobierno”.



Sikaffy enfatizó que el sector maquilero ha adoptado protocolos muy estrictos, que incluye el abordaje de posibles focos de contagio y atención a los trabajadores, incluyendo a sus familias.



“Sabemos que han iniciado algunas operaciones cruciales, justamente aquellas plantas que han podido arrancar para producir insumos médicos, claves para enfrentar este proceso”, expresó.

"Es un error garrafal"

El infectólgo Tito Alvarado consideró que reanudar las operaciones de las maquilas es un error garrafal porque estarán en riesgo la vida de los trabajadores.



"Eso no puede ser posible por el momento en el que estamos. Eso dejará muchos infectados y también muchos muertos. Lo ideal que trabajen cuando la curva pandémica ya esté bajando", estimó.



También, mencionó que los protocolos que ha establecido la Asociación no se cumplirán por el número grande de empleados que tienen las maquilas.



"Ellos dicen que tienen protocolos, pero ellos también son conscientes de que no los podrán cumplir. Es casi imposible que eso pase", puntualizó.

