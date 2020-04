Juanes promete show lleno de amor con Filarmónica de Bogotá 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Con su concierto del sábado con la Orquesta Sinfónica de Bogotá, Juanes dice quiso convertir un momento difícil en algo positivo, lleno de amor para sus fans.



El rockero colombiano estará acompañado por más de 60 músicos de manera virtual en un espectáculo sinfónico apodado "Volverte a ver", como uno de sus éxitos, que podrá verse a partir de las 5 de la tarde de Nueva York (2100 GMT) a través de su canal en YouTube y del cibersitio de la Casa Editorial El Tiempo.



El concierto ha sido promocionado como un "regalo" para Colombia y el mundo en medio de la crisis por el Covid-19, con el fin de llevar un mensaje de esperanza y solidaridad.

"La verdad que estoy muy contento porque en medio de esta adversidad hemos logrado sacar este proyecto", dijo Juanes en una entrevista telefónica con The Associated Press el jueves.



"Es muy casero en cuanto a producción, pero esa es un poco la idea también. Mostrar que se puede hacer y que se puede manifestar la unión y la intención de hacer algo bello, con amor, para la gente que está en su casa".



Para este concierto de 40 minutos cada músico grabó su participación con su teléfono y luego todas fueron ensambladas. Juanes adelantó que fueron cinco canciones con arreglos que David Campbell, Juan Luis Guerra y Emanuel Briceño habían hecho para producciones previas del rockero.



Junto a los músicos de la filarmónica tocaron los miembros de su banda: Briceño en el teclado, Juan Pablo Daza en la guitarra, Felipe Navia en el bajo y Marcelo Novati en la batería.

En cuanto al título, Juanes encontró que "Volverte a ver" era perfecto "porque de alguna manera todos estamos añorando volver a ver a otras personas y encontrarnos de nuevo".

"Y no sé si va a ser como antes o no, o cómo irá a cambiar, pero de todas formas es un sentimiento muy genuino y la verdad suena tan bello con la orquesta y con estos arreglos", expresó con entusiasmo desde su casa en Miami, donde ha estado cumpliendo la cuarentena desde mediados de marzo.



Sobre lo que este periodo de aislamiento ha significado para él, dijo que ha sido un momento de mucha reflexión tratando de entender lo que sucede en el mundo, y también señaló que ha sido importante poder dedicarle más tiempo a su esposa, la actriz Karen Martínez, y sus tres hijos, pues por su trabajo viaja mucho durante el año.



"Obviamente que pasa uno por momentos de incertidumbre, de miedo, de frustración... lo que pasamos todos, pues, es normal", señaló el cantante y activista. Pero "uno tiene que ver todos los ángulos de las cosas y sacar un balance en medio de todo".



Juanes participó el sábado pasado en el especial de Global Citizen "One World: Together At Home", donde interpretó "Más futuro que pasado" en el segmento transmitido por internet. También apareció esta semana en un homenaje a Prince pregrabado en Los Ángeles, cantando el tema "1999" del difunto superastro junto a músicos de su antigua banda.



"Yo siempre he sido demasiado fan de Prince y haber sido invitado a este evento fue muy emotivo", dijo Juanes. "Había trabajado con (la percusionista) Sheila E. en un par de oportunidades y estar tocando con esa banda es una cosa descomunal, una cosa de locos".



Pero es el concierto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá el que calificó de "histórico".

"Creo que es algo muy hermoso para mi carrera y espero que también lo sea para los fans", concluyó.