JOH solicitó 300 mil pruebas PCR a Donald Trump para detectar Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la lentitud en la aplicación de pruebas PCR para detectar el coronavirus, el presidente Juan Orlando Hernández pidió al mandatario estadounidense Donald Trump la donación de 300 mil pruebas laboratoriales.



Hernández reveló que en su llamada le explicó a Trump que a 42 días de estar en cuarentena se requieren de las pruebas para pensar en una estrategia de apertura inteligente para combatir el mortal virus en el país.



"Le explicaba que ya habíamos hecho una solicitud de compra a una empresa farmacéutica estadounidense pero nos habían respondido que necesitaban la autorización del gobierno, él me dijo que habían varias opciones así que estamos pendientes de esa comunicación", manifestó.

Agregó: "No hablamos de pruebas rápidas, solo de PCR porque esas son las pruebas de mayor confiabilidad. No estoy diciendo que la prueba rápida no sirve".



Asimismo, informó que solicitó ventiladores y equipo biomédico de protección para el personal de salud para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, que ya deja más de 500 personas infectadas y más de 40 muertos.



Hernández dijo que aún quedan por afinar los procesos de cuándo llegará el equipo desde Estados Unidos e informó que se distribuirán en función de lo que digan los técnicos de la comisión que maneja la crisis por el Covid-19. "Básicamente es atender al más necesitado".

Donald Trump confirmó en sus redes sociales que apoyará a Honduras con la entrega de pruebas y de ventiladores.

Apoyo de multilaterales

Hernández también confesó que pidió a Trump ayuda con representantes de las juntas directivas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudarle a pedir una moratoria, no una condonación, de la deuda para Honduras.



El mandatario hondureño informó que con el dinero que logren conseguir de la prórroga ayudaría a invertir el dinero para atender la crisis de coronavirus en el país.



De igual forma indicó que pidió ayuda para conseguir un financiamiento de 340 millones de dólares, ahora que Honduras está en revisión de su acuerdo.

Empresas de EEUU en Honduras

El mandatario hondureño, además reveló, que le sugirió a Trump que las empresas estadounidenses que se fueron a Asia hace varios años se instalen en Centroamérica, específicamente en Honduras.



"Hablamos del país y la región y le proponía que Estados Unidos que sus empresas que se fueron a Asia puedan instalarse en Centroamérica y particularmente en Honduras porque es una gran oportunidad para sus empresas".



Hernández aseguró que con la llegada de empresas los hondureños evitarán migrar hacia el norte porque serán generadores de empleos y ayudarán a cumplir el "sueño" de muchos.