Aislinn Derbez sobre matrimonio con Mauricio: nos fallaba la comunicación

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Después de varias dudas sobre qué habría pasado entre Aislinn Derbez y su esposo Mauricio Ochmann que los llevó al divorcio, la actriz mexicana aclaró un poco los rumores donde aseguró que nunca hubo comunicación entre ellos.



La actriz de La Casa de las Flores habló abiertamente, a través de un podcast "La Magia del Caos", sobre su matrimonio y lo que hizo para arreglar ese problema de comunicación que tenía con el padre de su hija Kailani.



Luciendo muy tranquila y al natural, Aislinn confesó que los problemas de comunicación con su aún esposo fueron difíciles en todo momento porque los dos tienen formas diferentes de pensar.



“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, manifestó.



Por lo que, la hija de Eugenio Derbez, aseguró que buscó la forma de arreglar esa situación: “Me puse a buscar ayuda terapéutica para poder encontrarnos en este lenguaje y ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido en estos últimos años”.



Asimismo, afirmó que por años su mayor miedo era separarse de su pareja y cuando se casó con Ochmann pensó que sería para toda la vida, pero que a raíz de las terapias ha entendido que a veces se debe transitar por ciertas situaciones para adquirir otro tipo de sabiduría.



“Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo ‘con éste me quedo para toda la vida’, me acuerdo que una vez le dije ‘me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”, recordó la protagonista de A la mala.



Aislinn y Mauricio anunciaron su separación en redes sociales tras varios años de matrimonio. La pareja publicó un extenso mensaje de lo que estaba ocurriendo y dejaron claro que mantienen una buena amistad.



De igual forma se conoció que la pareja está pasando la cuarentena por el coronavirus en la misma casa, para estar junto a su pequeña de dos años.