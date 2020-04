Coronavirus en Honduras: Confirman 43 nuevos casos y cifra sube a 562

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A 44 días exactos de la pandemia en Honduras, este 23 abril hay 47 muertos y 562 casos del nuevo coronavirus, así lo confirmaron las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) tras realizar 172 pruebas que arrojaron 43 resultados positivos.

A través del comunicado, Sinager detalló que el informe completo de los nuevos casos aún está en proceso porque además del Laboratorio Nacional de Virología también se hicieron test en el recién instalado laboratorio de San Pedro Sula.



Francis Contreras, portavoz de Sinager, detalló que no se sumaron víctimas mortales, sin embargo sí hay reportes de muertes sospechosas por el letal virus.

A la lista de recuperados se sumaron 19 personas más, siendo un total de 50. Nueve son de Francisco Morazán, cinco de Cortés, cuatro de Atlántida y uno de Santa Bárbara.

Actualmente hay 141 pacientes hospitalizados en condición estable, tres graves y 17 en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Representantes del personal de Salud coinciden que cada día el virus se fortalece en la región norte de Honduras, situación que podría estar pasando en el Distrito Central, pero que no se sabe por la falta de aplicación de pruebas para identificar los casos.

Personal sanitario afectado

EL HERALDO accedió a un informe elaborado con datos del Laboratorio de Virología que revela que al 18 de abril, cuando Honduras registraba 435 casos, había 71 trabajadores sanitarios contagiados, lo que representa el 16% de positivos detectados.

Este porcentaje es muy similar a lo que enfrenta España, donde alrededor del 15% de los contagiados corresponden a personal sanitario.

Extrañamente, al 18 de abril, Salud solo reportaba la muerte de una enfermera y ningún médico fallecido, cuando ya públicamente se había conocido del deceso de la doctora Denisse Murillo en el norte de Honduras.

De los médicos contagiados, 18 son de Cortés y cinco de Colón, mientras que en Francisco Morazán, Atlántida y Yoro se reporta un caso en cada departamento.

Curva de casos en ascenso

El panorama en la zona norte del país no es bueno y aunque la situación aún parece manejable, hay advertencias en los municipios del valle de Sula para que no envíen a pacientes a los hospitales de San Pedro Sula porque ya no tienen capacidad.

Lo mismo ocurre en Villanueva, La Lima, Choloma y otros municipios de Cortés que no cuentan con ventiladores artificiales y envían al Hospital Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez los casos críticos.

Cabe señalar que en estos dos hospitales solamente hay ocho aparatos, pero si sumamos los 16 del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y los tres del Hospital Regional del Norte serían un total de 27 respiradores para el departamento que tiene el 70% de los casos.