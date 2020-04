Liga española quiere pruebas diarias para jugadores durante entrenamientos

MADRID, ESPAÑA.- La Liga española quiere que todos los jugadores y entrenadores se sometan a pruebas diarias de coronavirus cuando se reanuden los entrenamientos.



La información aparece en un protocolo elaborado por La Liga, obtenido por The Associated Press tras ser enviado a los clubes españoles y a otras ligas europeas la semana pasada. El documento de 23 páginas fue preparado en colaboración con el personal médico de algunos clubes de la primera división y detalla un plan de entrenamientos en cuatro etapas antes de que se puedan reiniciar los partidos.



Incluye las directrices para garantizar “la seguridad de los jugadores y sus familiares inmediatos, el personal técnico” y todos los demás involucrados en los entrenamientos.



No existe aún un calendario para la reanudación de los entrenamientos y no se espera disputar partidos antes del final de mayo. La Liga dijo que corresponderá a las autoridades españolas determinar cuándo los clubes pueden regresar a la acción.



La Real Sociedad trató de reiniciar entrenamientos individuales esta semana, pero el gobierno no lo permitió debido a que las instalaciones deportivas están cerradas como parte de las medidas de encierro por el coronavirus. En España más de 22,000 personas han muerto por el Covid-19, de acuerdo con la Universidad John Hopkins.



El gobierno se reunió con La Liga y la federación española y dijo que se llegó a un acuerdo para el regreso a los entrenamientos, pero no dio detalles.



El protocolo fue obtenido por la AP, un día después que la asociación de futbolistas de España le envió una carta al gobierno en la que expresó su preocupación sobre la reanudación de competencias. Dijo que los jugadores querían asegurarse de que estaba bien que ellos fuesen sometidos a las pruebas mientras existe demanda en la sociedad por esas pruebas. También pidieron directrices claras de las autoridades de salud para garantizar la seguridad de todos.



El jueves, el periódico El Mundo informó que el gobierno autorizaría la realización de miles de pruebas de coronavirus a futbolistas y otros miembros de los equipos.



La Liga quiere realizar pruebas diarias cuando comience la etapa de entrenamientos individuales para poder detectar los llamados “negativos falsos” que pueden transmitir el virus a otros. Dijo que el personal médico de los clubes también tendría que someterse a pruebas diariamente.



El protocolo de La Liga establece además un mínimo de tres pruebas obligatorias para aquellos que participan en el campo de entrenamientos de un club.



Las primeras pruebas deberán ser realizadas dos días antes de los entrenamientos individuales e incluirán serología para identificar a aquellos que son inmunes. Deberá haber además otras dos pruebas de monitoreo antes del comienzo de la etapa de entrenamientos en grupos y antes de que se reanude la competencia.



El documento recomienda un período de alrededor de 15 días de entrenamientos en grupos y colectivos antes de que pueda reanudarse la temporada.



España permanecerá en confinamiento al menos hasta el 9 de mayo.