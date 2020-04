Rubilio Castillo posa con su esposa tras escándalo de violencia doméstica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocas semanas de haber protagonizado un escándalo por violencia doméstica, el delantero del Motagua, Rubilio Castillo, compartió con sus seguidores una fotografía de él junto a su esposa Angie García.



El motagüense utilizó su cuenta de Instagram para subir la instantánea donde aparece muy sonriente junto a su esposa, quien lo denunció el pasado 14 de abril por haberla agredido físicamente.



En la imagen se ve a Angie tomarse una selfie, mientras Rubilio está sentado en las gradas de su casa, aquí en la capital de Honduras.

La primera foto de Rubilio con su esposa tras el escándalo.







Los mensajes de bendiciones para la pareja no se hicieron esperar. Los seguidores del jugador azul le enviaron buenas vibras y le desearon lo mejor en su matrimonio.



Hasta el momento se desconoce lo que realmente ocurrió la noche del 13 de abril y las razones por las que fue llevado a la Jefatura Metropolitana #1 del barrio Los Dolores por violencia.

El jugador se limitó a decir que ama a su esposa y que todo fue manipulado por terceras personas.



La esposa de Rubilio no presentó una orden de alejamiento y solo pidió que el motagüense se comprometiera a no cometer una agresión física.

"Respeten mi privacidad"

Angie García aseguró hace unos días, en un pequeño mensaje, que no es justo que su familia se vea tan expuesta cuando existen mayores problemas en el país.



"Buenos días. No entraré en polémica. Simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas anteriormente en redes sociales no es mi persona. Igual pido respeten mi privacidad, todos tenemos problemas. No es justo que mi familia sea el centro de atracción habiendo muchas otras problemáticas que solucionar. Tengan buen día", fue la publicación de la esposa de Rubigol.

También, la pareja desmintió que una fotografía, de una mujer fuertemente golpeada, que circulaba en redes sociales era su conyúgue. "Esa tipa de la imagen no es mi esposa"



El catracho aceptó haber agredido física y psicológicamente a García, por lo que los juzgados determinaron sancionarlo con dos meses de servicio comunitario.