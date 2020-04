La foto inédita de Selena Quintanilla que compartió su hermana Suzette

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-A 25 años de la muerte de Selena Quintanilla su legado musical sigue más vigente que nunca. Esta vez fue su hermana Suzzete la encargada de desatar furor en redes sociales al compartir una foto inédita de la reina del Tex-Mex.

A través de su perfil de Instagram, la pariente de la fallecida artista publicó la foto junto a su hermana. Ambas lucen sonrientes y con atuendos muy característicos de la época.

"Me encanta esta foto que me encontré con mi hermana y yo en México", escribió Quintanilla y, aunque manifestó que el chaleco que lucía no le gustaba para nada, es un bello recuerdo que tiene junto a la intérprete de "Amor prohibido".

"¡Yo aprecio esta foto! Esto es vida para mi alma en este momento. Simplemente tenía ganas de compartir y quería agradecer por hacer que hoy sea especial", agregó en su escrito.

El exintegrante del grupo Kumbia Kings, A.B. Quintanilla, no se quedó atrás y también publicó cómo lucía Selena cuando apenas era una bebé. ¡Un hermoso recuerdo para los fans!

Aniversario

La cantante Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995, justo cuando era reconocida como la artista estadounidense más aclamada en la comunidad latina.

Yolanda Saldívar, su asistente y directora de su club de fans, la asesinó cuando ella tenía 23 años.

Los hechos ocurrieron la mañana del 31 de marzo de 1995, cuando en medio de una discusión Yolanda le disparó con un revólver calibre 38 mm.