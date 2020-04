Mesa revisa los ajustes para la apertura inteligente de más empresas

A. Mejía/S. Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mesa de bioseguridad para la actividad económica está en revisión de los ajustes para que otras empresas pueden volver a ofrecer sus servicios a través del mecanismo de apertura inteligente con protocolos y las medidas pertinentes que permitan reducir el riesgo de contagio por Covid-19.

El titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Carlos Madero, quien preside esta plataforma, anunció que “se está revisando supermercados, ferreterías, sector de la construcción, bancos, gasolineras, sector cárnico, la industria avícola, el tema de restaurantes por delivery (entrega) y por ventanilla”.

“Son sectores que haciéndoles algunos ajustes pueden llegar a tener una apertura inteligente y son parte de los análisis que se están haciendo en este momento”, agregó. Un total de 27 protocolos de bioseguridad en los centros de trabajo han sido elaborados para los distintos rubros que permitan que vuelvan a operar de forma ordenada y manteniendo las medidas preventivas para el coronavirus en cada uno de sus establecimientos.

El funcionario aseguró que ciertas industrias a su vez negocios ya tienen listos sus protocolos de bioseguridad, pero no implica que volverán a operar de inmediato, ya que “eso también conlleva una planificación muy minuciosa porque al final lo que se prevé es que un sector pueda hacerlo inteligentemente, pero también responsablemente; que no se propague y no se incite a la propagación del virus”.

La utilización obligatoria de mascarillas, mantener una distancia de un metro y medio, proporcionar guantes o en su defecto gel antibacterial hasta la sanitización de suelas de zapatos o prendas de vestir son parte de esas medidas básicas establecidas en cada uno de los protocolos. A la fecha únicamente los supermercados, bancos, farmacias, gasolineras, ferreterías y mercados como la Feria del Agricultor en la capital pueden ofrecer sus servicios al público bajo estrictos controles de bioseguridad.

Otros negocios se encuentran operando con entregas a domicilio, sin embargo, sus dueños instan a ser incluidos lo más pronto en el esquema de apertura inteligente para evitar tener que recurrir a la suspensión de todo su personal o llegar al extremo de cerrar su operatividad de forma definitiva.

VEA: RAP iniciará este jueves a dar aporte a los trabajadores

Mecanismo riguroso

“El mecanismo de apertura inteligente es muy riguroso y lo que trata de hacer es evaluar sectores económicos que por su propia naturaleza puedan llegar a hacer alguna actividad económica o con ajustes de bioseguridad lo puedan hacer”, aseguró Madero. Aunque aclaró que no toda la economía volverá a operar normalmente en el corto plazo, se busca que la apertura de las actividades comerciales garantice la aplicación de normas de parte de los trabajadores, clientes y propietarios de los negocios, preservando así su salud y bienestar.

Posturas

Empresarios coinciden que pese a los riesgos en la población es necesario que los negocios vuelvan a ser reaperturados para evitar mayores repercusiones económicas o un impacto por su clausura ante la falta de ingresos y utilidades.

“Si no se abre la actividad económica, las empresas van a quebrar y la pérdida de empleos será enorme; la pobreza que eso generará será horrible para todo el país sin hablar del número de muertos que eso podría generar por hambre”, manifestó a EL HERALDO Guy de Pierrefeu, que representa al sector privado en la mesa de bioseguridad.

Informó que “hoy estamos en un proceso de apertura programado con base en los estudios de bioseguridad que se están haciendo sector por sector. Obvio se deben respetar las reglas que ya se están implementando y se deberán agregar otras a medida que se vaya conociendo mejor las opciones de bioseguridad que funcionan”.

ADEMÁS: Entre medidas de bioseguridad abre la Feria del Agricultor en la capital

El empresario adelantó a este rotativo que el sector construcción con su cadena de suministro podría ser el próximo en aperturarse en el territorio nacional. “Hay sectores que sería interesante poder analizar pronto su apertura como ser el del comercio formal y organizado. Abrirles opciones de comercios donde sí existan todas las medidas es disminuir los riesgos de propagación del virus”, planteó.

Dos criterios recomiendan los expertos en materia económica para volver a abrir los negocios durante la pandemia, donde los rubros que vuelvan a operar deben de tener una baja posibilidad de contagio por el virus y que tengan un alto impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) de un país.

En caso de que los negocios continúen cerrados en mayo próximo ya no podrán subsistir, advirtieron representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Por su parte, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Federico Álvarez, consideró que para que la economía pueda volver a abrir y funcionar en tiempos de Covid-19 debe de haber capacidad suficiente de parte del sistema sanitario nacional para tratar futuros contagios de esta enfermedad.

“Si abro la economía y el contagio se me dispara y hay más enfermos yo estoy listo, preparado, los hospitales están bien equipados y tienen lo necesario para que puedan atender esa nueva demanda”, sostuvo.

El también exdelegado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mencionó que es fundamental contar con la capacidad adecuada para realizar pruebas y efectuar rastreos del virus. “Si yo no sigo esas condiciones, abro la economía, comienzo a generar trabajo que es urgente o se necesita, pero puede ser que mueran tres o cuatro veces más de los que hubieran muerto si no abre”, enfatizó.