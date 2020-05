Coronavirus pone presión en hospitales de San Pedro Sula, con curva de casos en ascenso

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un hospital móvil abandonado, falta de respiradores, sin nuevas salas para cuidados intensivos y una curva epidemiológica que podría dispararse la otra semana.

Los pronósticos se están haciendo realidad y con ello el contagio de Covid-19 a veces es singular: los pacientes sospechosos esperan en las salas hospitalarias mientras sale el resultado de la prueba; en tanto pueden estar sanos, pero contagiarse mientras esperan el proceso.

Todos los expertos coinciden en que el país no tiene capacidad instalada, personal ni equipo suficiente para atender la demanda sanitaria, que ya deja 46 víctimas mortales. Un problema que se acentúa más en Cortés.

Este departamento concentra a siete de cada diez contagiados en Honduras, pero el epicentro del virus está en la ciudad de San Pedro Sula, donde se registra el 41% de los diagnosticados.

El panorama no es bueno y aunque la situación aún parece manejable, hay advertencias en los municipios del valle de Sula para que no envíen a pacientes a los hospitales de San Pedro Sula porque ya no tienen capacidad.

Adolfo Canales, miembro de la Central Médica de Intervención Rápida, en la costa norte, informó a un medio televisivo que fueron instruidos “por un alto funcionario de la Secretaría de Salud para que no se remitieran pacientes nivel 3 y 4 al Leonardo Martínez ni al Catarino porque ya no hay respiradores disponibles”.

“Es la realidad que todos los médicos sabíamos que iba a venir y estamos al borde de eso”, agregó.

EL HERALDO intentó contactar a Ledy Brizzio, directora del Hospital Mario Catarino Rivas, para confirmar la aseveración de Canales, sin embargo, no se recibió respuesta. Lo mismo ocurrió con José Samara, quien está al frente del Hospital Leonardo Martínez, ambos en la ciudad industrial del país.

Las denuncias de Canales fueron sustentadas por el alcalde de Puerto Cortés, Allan Ramos, quien afirmó que uno de los representantes de la Secretaría de Salud les dijo que el uso de los ventiladores mecánicos en estos hospitales estaba casi en su límite.

“Eso representó una alarma porque en caso de tener pacientes en esa condición física, ¿a dónde los íbamos a enviar?”, dijo a EL HERALDO el edil, quien argumentó que en el resto de municipios de Cortés no hay ventiladores artificiales, solo en San Pedro Sula.

Lo mismo ocurrió en Villanueva, La Lima, Choloma y otros municipios de Cortés que no cuentan con ventiladores artificiales y envían al Hospital Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez los casos críticos.

Cabe señalar que en estos dos hospitales solamente hay ocho aparatos, pero si sumamos los 16 del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y los tres del Hospital Regional del Norte serían un total de 27 respiradores para el departamento que tiene el 70% de los casos.

Omar Jananía, gerente del IHSS en San Pedro Sula, aseguró a EL HERALDO que ellos aún cuentan con 12 respiradores libres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero que en las salas intermedias están al límite.

“Tenemos 41 pacientes, de esos 11 son los más delicados… en la Unidad de Cuidados Intensivos solo tengo dos, porque ya sacamos los cuatro pacientes que teníamos recuperados”, señaló.

Aseguró que aunque San Pedro Sula es el epicentro del virus, el uso de pruebas rápidas les ha permitido dejar hospitalizados solo a los infectados que presentan síntomas, mientras el resto es enviado a sus casas bajo vigilancia.

Este centro regional solo atiende a las personas aseguradas, pero Jananía indicó que, debido a que la curva epidemiológica podría dispararse en mayo, ellos esperan que a mediados de ese mes tener lista una nueva sala con 150 camas, pero no para pacientes en condición crítica.

El principal problema para estos hospitales es que estos aparatos no solo son para pacientes con el virus, sino también para todos los hondureños que necesiten estar conectados a una máquina para seguir viviendo.

“No solo estamos peleando contra el coronavirus. Hay más de 10 mil pacientes con dengue, hay nueve casos de muerte por dengue. Estamos luchando contra la influenza que se ha disparado, contra aquellos pacientes que son traumatizados por violencia y ellos ocupan camas hospitalarias”, advirtió el infectólogo Tito Alvarado.





Hospitalizados

La cantidad de pacientes que llegan a los hospitales con síntomas de Covid-19 está rebasando las salas de dos hospitales de San Pedro Sula. En Tegucigalpa aún no se llega a ese punto, pero analistas afirman que la próxima semana marcará el rumbo del país.

Hasta el martes, Honduras registraba 510 casos de coronavirus, de los cuales 434 seguían activos. De este último número el 37% permanecía en los centros asistenciales en condición estable, grave o cr?tica. Es decir que cuatro de cada diez estaban hospitalizados.

Estas cifras pueden ser mucho mayores a partir de la otra semana, pues empieza la época ascendente, donde se podrían registrar hasta 100 infectados diarios si no se endurece el confinamiento, advirtió Tito Alvarado.

“En vez de que nos lleguen 100, 200 pacientes que necesiten hospitalización, que nos lleguen unos 30 o 40 porque tal vez tenemos capacidad en todos los hospitales de Honduras, pero si nos llegan 100, 200 que necesitan terapia intensiva, ¿qué capacidad va a haber?”, señaló.

El experto señaló que si el país llega a ese punto la cifra de muertes sería superior y se podría vivir lo que lastimosamente sucede en Ecuador.

Actualmente el país registra una tasa de letalidad de 9%, una de las más altas en comparación a otras naciones centroamericanas. Pero si realizamos el mismo procedimiento matemático por municipios, Villanueva, en Cortés, tiene la tasa más elevada, con 23.9% (han muerto 11 de los 47 diagnosticados).

Tomando en cuenta solo los municipios que registran más de 10 casos positivos del virus, en letalidad sigue El Progreso (20%), La Ceiba (16.7%) y Pimienta, con una tasa de mortalidad de 12.5. El resto mostraba una tasa inferior a 10.

“La letalidad en los contagiados se debe a que las personas al incumplir y salir a la calle, al tener contacto con otros contagiados, es mayor la carga viral de Covid-19, que pese a ser joven y tener un buen sistema inmunológico, no resiste, pasando de síntomas leves -si solo se hubiera expuesto una vez por semana- a graves; pero como se expusieron ante contagiados, los pacientes se recargan viralmente y su cuerpo no resiste y pasan a las unidades de cuidados intensivos”, indicó Marco Bográn, director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

Crisis

Desde el pasado 11 de abril fue instalada en Villanueva, Cortés, una clínica móvil con capacidad para atender a 20 pacientes infectados por Covid-19, pero 11 días después sigue sin funcionar.

Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, dijo a EL HERALDO que “se espera que esta semana se eche a andar al hospital, pero se necesita personal, medicamentos, servicios públicos y se debe climatizar las 24 horas”.

La clínica, que costó 5.5 millones de lempiras, fue una de las opciones del gobierno para atender a los pacientes de este municipio y evitar el colapso de los dos principales centros asistenciales de ese departamento.

De acuerdo con Roberto Cosenza, viceministro de Salud, a la clínica aún le falta la instalación de agua, el transformador de energía, construir las duchas y los baños.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinager) confirmó anoche 16 nuevos casos de Covid-19, por lo que la cifra subió de 494 a 510. No se registró ninguna muerte nueva, por lo que la cifra se mantiene en 46 decesos y a la lista de recuperados se sumó una persona más, para hacer 30 pacientes que superaron la enfermedad. De los 16 casos, 14 fueron detectados en Cortés y dos en Choluteca, lo que confirma la tendencia de la zona norte como brote.







