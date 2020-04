Así se abastecerán en Colón, Cortés y El Progreso, Yoro, a partir de este miércoles   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las nuevas medidas de abastecimiento para Cortés, Colón y El Progreso, Yoro, dadas a conocer por el portavoz de la Policía Nacional, Jaír Meza, entran en vigencia a partir de este miércoles 22 de abril y finalizan el próximo viernes 1 mayo.



De igual manera detalló cómo será la mecánica de abastecimiento para los pobladores de estos departamentes que permanecen bajo un toque de queda absoluto, debido a la cantidad de casos de coronavirus que se registran en esa región del país.

Así saldrán a abastecerse, según el último dígito de la cédula de identidad:

-Miércoles 22 de abril (terminación 1)

-Jueves 23 de abril (2)

-Viernes 24 de abril (3)

-Sábado 25 de abril (4)

-Domingo 26 de abril (5)

-Lunes 27 de abril (6)

-Martes 28 de abril (7)

-Miércoles 29 de abril (8)

-Viernes 30 de abril (9)

-Sábado 1 de mayo (0)



Estas personas podrán ir a supermercados, farmacias, bancos y centros de abasto en un horario de 9:00 AM a 5:00 PM.



En el caso de los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas discapacitadas serán atendidas en los supermercados y farmacias de 7:00 a 9:00 AM. Y en los bancos de 9:00 AM a 10:00 AM.



Es importante destacar que las gasolineras deberán atender en un horario de 8:00 AM a 1:00 PM.



Las medidas de bioseguridad deben ser obligatorias en todos los establecimientos.



Jaír Meza finalizó diciendo que las ferreterías ya no podrán seguir laborando para evitar la propagación del virus que ya le ha quitado la vida a más de 40 hondureños.

