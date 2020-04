Amplían hasta el 1 de mayo toque de queda en Colón, Cortés y El Progreso, Yoro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Durante 11 días más las personas que viven en Colón, Cortés y El Progreso, Yoro, deberán permanecer confinadas tras la ampliación del toque de queda hasta el próximo viernes 1 de mayo.

Las personas podrán salir a farmacias, supermercados, gasolineras y bancos según el último dígito de su cédula de identidad o pasaporte. Los horarios estipulados por las autoridades son de 7:00 AM a 5:00 de la tarde. (Ver abajo el detalle)

Es importante aclarar que a partir del miércoles 22 de abril, en estas zonas del país se prohíbe la apertura de ferreterías.

Cada día se permitirá la circulación de una terminación de la identidad. A continuación el detalle:



Miércoles 22 de abril: terminación 1

Jueves 23 de abril: terminación 2

Viernes 24 de abril: terminación 3

Sábado 25 de abril: terminación 4

Domingo 26 de abril: terminación 5

Lunes 27 de abril: terminación 6

Martes 28 de abril: terminación 7

Miércoles 29 de abril: terminación 8

Jueves 30 de abril: terminación 9

Viernes 1 de mayo: terminación 0

Horarios

Los horarios son especiales según el rubro. En supermercados, farmacias, bancos y centros de abasto, las personas podrán acudir a partir de las 9:00 AM y se terminará de atender a las 5:00 PM.

Las gasolineras atenderán de 8:00 AM a 1:00 PM.

Para las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con capacidades especiales, la atención será de 7:00 AM - 9:00 AM en supermecados y farmacias y de 9:00 AM a 10:00 AM en el sistema bancario.