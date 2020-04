David Suazo recordó cómo fue su paso por el Inter en Italia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdelantero hondureño David Suazo recordó en una entrevista para Sky Sports su paso por el Inter de Milan en la Serie A de Italia.



El hondureño también se refirió al ascenso del Cagliari en 2003/2004, equipo donde se consolidó como uno de los mejores.



"Ser parte de ese Inter fue genial, ganamos un campeonato el último día en Parma (en 2007-2008, ed.) y fue una fiesta fantástica para todos. Pero puse esta alegría a la par con la promoción de Cagliari en 2003/2004, fue como un campeonato. No habíamos estado en la Serie A durante cuatro años, en esas temporadas pude crecer. Y luego, para un hondureño, ganar un campeonato en Italia es algo especial", relató el Rey David.

En su larga entrevista, "La Pantera" no dejó de lado el sentimiento que desarrolló con el Inter, además relató la experiencia de haber sido parte de un equipo de primer nivel.



"Cuando eres parte de un grupo como el del Inter, que ganó el triunfo, sientes tus victorias. He estado en ese grupo durante seis meses, también he creado una red. Luego siempre los seguí, así que siento que el 'Triplete' incluso me siento parte de él. La fuerza del club nerazzurro era el grupo, incluso si no te unías al once titular, sabías que formabas parte de un equipo que estaba haciendo historia. El crédito va a Mourinho, todos estábamos listos para ayudar y los resultados finales lo demostraron", dijo.

Entrenadores

Sobre sus entrenadores en el Inter, la estrella hondureña explicó que tanto Roberto Mancini y Mourinho son dos ganadores, cada uno muy diferente en la gestión de los equipos.



"José elige uno de sus equipos y es ese, entonces si el titular se lastima, ingresas. En cambio, Mancini mantuvo a todos en la cuerda, rotó a los jugadores mucho más. Los defectos de ambos para Mou son el hecho de que me hizo jugar poco. Mancini, sin embargo, me quería a toda costa, pero se enojó demasiado. Me repitió: 'Debes entender que ya no estás en Cagliari', pero me dio muchos consejos importantes. Como entrenadores, en Cagliari tenía más de 15 de ellos, incluido Giampaolo, todos me dieron algo. Me gustaría hacer como De Zerbi , D'Aversa , Juric", contó.

