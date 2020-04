¿Qué pasa si Kim Jong-Un se muere y no deja ningún heredero?

Un artículo de 'Daily NK' afirmaba que el motivo por el que Kim no pudo asistir a las ceremonias del 15 de abril, el cumpleaños de su abuelo y fundador de la dinastía, Kim Il-sung, era porque se había sometido a una cirugía cardiovascular. Foto: AP.

PYONGYANG, COREA DEL NORTE.- El régimen norcoreano, que se considera a sí mismo la auténtica Corea, heredera del decimonónico Reino Ermitaño, ha hecho de la autosuficiencia uno de sus pilares, autosuficiencia que estaría en peligro si llegará a morir su líder Kim Jong-Un.

Las informaciones sobre el delicado estado de salud de Kim Jong-Un en un país que vive en aislamiento hace que sea muy difícil obtener información fiable.

Pese a su juventud y a lo que diga la propaganda norcoreana, también él, el líder supremo, es mortal y no solo eso, sino que no ha nombrado a ningún sucesor y no tiene heredero. ¿Qué pasaría entonces si fallece?

Un artículo de 'Daily NK' que afirmaba que el motivo por el que Kim no pudo asistir a las ceremonias del 15 de abril, el cumpleaños de su abuelo y fundador de la dinastía, Kim Il-sung, era porque se había sometido a una cirugía cardiovascular tres días antes desató las especulaciones.

CNN, tras acudir a sus propias fuentes, confirmó además que los servicios de Inteligencia estadounidenses están monitorizando la situación en la que la vida de Kim podría estar “en grave peligro” tras la operación.



Sin embargo, el portavoz de la oficina presidencial de Corea del Sur, Kang Min-seok, ha dicho que “hasta el momento no se han detectado signos inusuales dentro de Corea del Norte”. Una fuente del Departamento de Enlace Internacional, el órgano del Partido Comunista de China encargado de los asuntos norcoreanos, también ha declarado a la agencia Reuters que no se cree que Kim esté en estado crítico.



Finalmente, los rumores infundados sobre enfermedades de los líderes norcoreanos han sido una constante desde el establecimiento de la República Popular Democrática de Corea en 1948. Durante años, se dijo que Kim Il-sung tenía un tumor cerebral debido a un extraño bulto en su cabeza, que en realidad se debía a la malnutrición durante su infancia.

Además en 2014, el propio Kim Jong-Un desapareció un mes y medio para reaparecer cojeando, sin que se aclarase nunca qué dolencia había padecido (algunos expertos creen que podría sufrir intensos ataques de gota, aunque la Inteligencia surcoreana lo atribuyó a un quiste en el pie).



Dicho esto, los problemas cardíacos parecen ser una cosa de familia: su padre, Kim Jong-il, falleció de un ataque al corazón en 2011. En tanto China como Corea del Sur podrían tener interés en mantener la calma ante un escenario para el que nadie está preparado, y ahora menos que nunca.

Sin sucesor

Corea del Norte nunca ha tenido ningún presidente que no perteneciese a la rama masculina de la familia Kim. El matrimonio Kim no tiene hijos varones, e incluso en el improbable caso que la conservadora sociedad norcoreana aceptase ser liderada por una mujer, su única hija, Kim Ju-ae, tiene apenas siete años.

Otro familiar del líder era su medio hermano Kim Jong-nam, pero este sufrió un truculento envenenamiento en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

La desaparición de Kim Jong-Un, por causas naturales o por otro motivo, plantea una incógnita totalmente diferente.



Para el investigador de la Institución Hoover Paul R. Gregory, uno de los académicos que han reflexionado públicamente sobre qué ocurrirá en una Corea del Norte tras Kim, el escenario más probable es algún tipo de liderazgo compartido por la cúpula del Partido de los Trabajadores de Corea, tal vez encabezado por un ‘primus inter pares’, al estilo de la vecina China.