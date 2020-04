Publican fotos y videos inéditos de la reina Isabel cuando era niña

Para el cumpleaños de la reina es costumbre disparar salvas de cañón en Hyde Park, la Torre de Londres y el parque real de Windsor, pero la soberana decidió no hacerlo este año.

LONDRES, INGLATERRA.-La reina Isabel II arribó a sus 94 años este martes, sin embargo, la monarca no pudo celebrar a lo grande y la pasó aislada en el palacio, únicamente en compañía de Felipe de Edimburgo, su esposo.

Ante la falta de un gran festejo, como es costumbre en la familia real británica, el palacio publicó en sus redes oficiales un video con tomas inéditas de la monarca.

Se trata de una composición de imágenes y videos que muestran a la reina Isabel II desde que era una niña. Se le puede ver correteando, montando a caballo, jugando con un pájaro e, incluso, bailando junto a su hermana, la princesa Margarita.

El material fue difundido en la cuenta de Twitter llamada The Royal Family, donde en cuestión de minutos alcanzó millones de retuits.

Inusual cumpleaños

Sin su familia ni las tradicionales salvas de honor debido a la pandemia de coronavirus, la reina Isabel II celebró este martes su 94º cumpleaños.



Debido a su edad, Isabel y Felipe se encuentran en el grupo de personas de mayor riesgo ante el covid-19. Y, siguiendo las consignas de confinamiento dictadas por el gobierno británico, no se les unió ningún otro miembro de la familia real para la celebración.



Sin embargo, estos le desearon un feliz cumpleaños en las redes sociales, empezando por su hijo mayor, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, que tuiteó una serie de fotos de la soberana a lo largo de los años.



También el hijo mayor de Carlos y segundo en la línea sucesoria, el príncipe Guillermo, publicó una fotografía de él mismo con su abuela y su esposa Catalina.

Para el cumpleaños de la reina es costumbre disparar salvas de cañón en Hyde Park, la Torre de Londres y el parque real de Windsor, pero la soberana decidió no hacerlo este año.



"Su majestad (...) no lo consideró apropiado en las circunstancias actuales", explicó recientemente un portavoz del Palacio de Buckingham.



La casa real ya había anunciado que el tradicional desfile militar que se celebra todos los años en junio para festejar oficialmente el cumpleaños de Isabel II no tendrá lugar en esta ocasión.

