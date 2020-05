Plutarco Castellanos: “Hace mucho tiempo me prometí hacer algo por Honduras”

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El excampeón de natación centroamericano y ahora cotizado médico de Cuidados Intensivos en Massachusetts, Estados Unidos, Plutarco Castellanos, habló con EL HERALDO, y entre suspiros y respuestas pausadas, dejó claro el temor que siente por su familia en Honduras, de contagiarse de Covid-19 y enfermar a sus seres queridos.

Hijo del exsecretario de Salud de Honduras, Plutarco Castellanos, el médico ahora hizo a un lado la natación como deporte y pasa en una sala de Cuidados Intensivos, en donde atiende a pacientes con Covid-19, de los que ya vio morir a seis.

Una vez vio una fotografía en la que un familiar era el respirador mecánico de un paciente. Quedó marcado. Desde entonces se prometió a sí mismo que ayudaría a la salud de Honduras. Semanas atrás donó 34 respiradores mecánicos para pacientes en UCI, los que también podrían ser aprovechados por 68 personas si dos utilizan un aparato de esos.

A continuación la entrevista:

¿Los 34 respiradores donados son para Cuidados Intensivos o para qué etapa?

Es un ventilador portátil, versátil. Se usa para mantener al paciente respirando por bastante tiempo con niveles de presión adecuados. Este ventilador es de nivel intermedio. Pesa 15 libras, es bastante bueno para donde no hay hospitales grandes.

¿Usted sabe a dónde serán instalados?

Entiendo que en Cortés es donde hay más casos. Creo que para allá iban la mayoría.

¿Recuérdenos cómo los obtuvo?

Soy el director médico de una unidad de pacientes crónicos en ventilación mecánica para personas que dependen de ventiladores para seguir con vida, entonces por cuestiones técnicas y de proveedores el lugar cambió ventiladores el año pasado. Con médicos hondureños estaba yo organizando un hospital en La Ceiba, entonces pedí los ventiladores para Honduras, me los regalaron pero fue antes de la pandemia, no sé si me los hubieran dado si hubieran sabido que venía el coronavirus.

¿Usted está atendiendo pacientes con Covid-19?

Sí. Yo trabajo con la universidad de Masachussets, soy el director de Cuidados Intensivos en el hospital donde trabajo. Estuve de turno la semana pasada y el fin de semana. Nuestra unidad son 14 camas de Cuidados Intensivos, la mitad están con pacientes de coronavirus.

¿Qué tratamiento usa para los pacientes de Covid-19?

No hay un tratamiento para el virus, de la experiencia de otros países y de acá hay tratamientos empíricos como la hidroxicloroquina, antivirales y moléculas monoclonales.

Doctor, ¿trombosis o neumonía causa el Covid-19?

Empieza como neumonía pero es una enfermedad bastante trombogénica, en estudios de autopsias se ha visto mucha trombosis.

¿Qué secuelas deja el Covid-19 en pacientes que se recuperan?

Es un virus nuevo, no hay estudios a largo plazo, pero sí se dice que los pacientes no salen con toda la capacidad pulmonar, sobre todo los pacientes que salen de Cuidados Intensivos.

¿Y cómo ve la situación en Honduras?

Es preocupante en los países en los que el sistema de salud pública es muy débil porque el riesgo es mayor. Van a haber bastantes pacientes que no tendrán acceso a oxígeno suplementario y menos a ventiladores mecánicos y Cuidados Intensivos.

La letalidad en Honduras está cerca del 10 por ciento, ¿qué opina?

Es relativo porque no se están haciendo testeos masivamente, solo a las personas con síntomas. Al hacer más pruebas esa mortalidad bajará.

En Honduras no se han aplicado ni tres mil pruebas, ¿cómo lo ve?

Es muy poco, es el problema que hemos tenido en Estados Unidos, que no hay suficientes pruebas, deberíamos hacer 100 mil pruebas al día acá y no se hace ni algo cercano.

Las medidas de Honduras como distanciamiento físico se aplican, pero, ¿qué más recomienda?

El virus no se puede erradicar, se puede disminuir el número de personas que pueden enfermarse de gravedad. Hay que mantenerse distanciado.

¿Tiene familia en Honduras, qué le preocupa?

Tengo miedo. Mi familia y la de mi esposa están en Honduras, mis padres y los de ella están allá. Pasamos muy preocupados por ellos, yo trabajo en Cuidados Intensivos, obviamente también preocupado por llevar la enfermedad a la casa.

Al estar en contacto con pacientes, ¿qué temor siente?

Siempre pasamos con temor, pero para situaciones como esta es que me hice médico, para ayudar a la gente enferma, ese es mi llamado, siempre estoy con la ansiedad no tanto de contagiarme a mí sino de pasarle la enfermedad a mis seres queridos, pero esto fue lo que yo estudié y esto seguiré haciendo.

¿Cuántos de sus pacientes han muerto?

Desgraciadamente he visto muertos en la Unidad de Cuidados Intensivos, en personas de cierta edad ni los ventiladores mecánicos los recuperan, entonces me ha tocado ver gente que se salva y desde hace tres semanas que empezamos a ver pacientes con coronavirus que mueren. Son dos por semana, seis en total. Es una situación difícil.

