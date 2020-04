Romell Quioto arremete contra su ex Malubi Paz y su novio Óscar Herrera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El legionario hondureño, Romell Quioto, arremetió y habló por primera vez de su exnovia Malubi Paz, y la infidelidad que quedó descubierta tras la divulgación de unas fotografías de la modelo y su nueva pareja.



Fue Break Deportivo Radio, a través de su cuenta de Facebook, que publicó las polémicas declaraciones que hizo el jugador del Impact Montreal a través de un Instagram Live hace unos días.



"Papi por qué no contás que no pagas la pensión de tu hija, que tu exmujer se comunicó conmigo y me contó la situación", dijo el catracho.



Asimismo, aseguró que su ex y su novio, el protagonista de la película "Amor y Frijoles", le deben su fama a él. "Hasta fama te estoy dando. A vos y a tu noviecita la conocen gracias a mí".

Vea aquí: Así es Óscar Herrera, el actor de Amor y Frijoles captado con Malubi Paz



"Contá que no tenés dinero y que andabas en una carcacha prestada, que quedaste resentido porque te tiraste de diputado y no lograste votos", manifestó Quioto.



Agregó: "Estoy seguro que si yo me tiro de diputado consigo más votos que vos. Gracias a Dios yo tengo mi casa, mi mamá tiene casa, vos no tenés nada".



Hasta el momento, ni Malubi ni Óscar se han pronunciado ante las polémicas declaraciones.