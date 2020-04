El emotivo mensaje de aniversario de Vanessa a Kobe Bryant

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Vanessa Bryant, viuda de Kobe, recordó a su fallecido esposo con un emotivo mensaje en sus redes sociales en el día que celebrarían su 19 aniversario de matrimonio.



El mensaje en Instagram, acompañado de una tierna foto de la pareja, dice: "Mi rey, mi corazón, mi mejor amigo. Feliz 19 aniversario bebé. Te extraño mucho. Desearía que estuvieras aquí para que me sostuvieras en tus brazos. Te amo".

Vanessa y Kobe se conocieron en 1999. La joven de origen mexicano tenía 17 años y la leyenda del básquetbol estaba en sus 20, fue amor a primera vista.



Después de un fugaz noviazgo, cuando Vanessa cumplió 18 la pareja decidió contraer nupcias y desde entonces conformaron uno de los matrimonios más estables y famosos de la industria deportiva en Estados Unidos.



El matrimonio de Kobe y Vanessa no siempre fue coloro de rosa, la mexicana no era aceptada por sus suegros y no fue hasta que nacieron sus dos hijas mayores que la relación mejoró.

Además, la pareja sobrevivió a grandes escándalos, inclusive a uno de acoso sexual. Kobe fue acusado de abusar de una joven en 2004, en la habitación de un hotel, la situación se complicó aún más cuando el deportista aceptó su infidelidad y pidió disculpas.



Juntos conformaron una hermosa familia con cuatro hijos: Natalia Diamante, Gianna Maria-Onore, Bianka y Capri Bryant, esta última de apenas 9 meses de edad.



Kobe y su hija Gigi murieron a finales de enero de 2020 en un trágico accidente de helicóptero en Los Ángeles.

