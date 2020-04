Amplían el toque de queda en Honduras una semana más

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para continuar frenando los contagios de coronavirus en Honduras, las autoridades tomaron la decisión de ampliar durante siete días más el toque de queda a nivel nacional. Ahora estará vigente hasta el próximo 26 de abril.



De acuerdo a las disposiciones anteriores, el toque de queda finalizaba este domingo 19 de abril, a las 3:00 PM, sin embargo la cuarentena se extendió debido al incremento de casos positivos detectados en los últimos días.



La determinación fue dada a conocer a través de una cadena nacional donde Jaír Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad, detalló cuál será la forma de abastecimiento.

A partir de este domingo (19 de abril) la medida de circulación queda establecida de la siguiente manera:

Lunes circularán los dígitos 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde para abastecerse en supermercados, bancos, gasolineras, farmacias y ferreterías.

El sábado y domingo 25 y 26 nadie tendrá permitido movilizarse en el territorio nacional, a excepción de las personas que tengan autorización de Sinager.



La atención especial para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad según la terminación de su cédula de identidad será:



-Supermercados y farmacias de 7:00 AM a 9:00 AM.

-Sistema bancario de 9:00 AM a 10:00 AM.



Estos grupos también se regirán por el último dígito de su cédula de identidad.

Medidas en Colón, Cortés y El Progreso, Yoro

Es importante destacar que en el departamento de Cortés, Colón, y el municipio de El Progreso, en Yoro, las personas deberán regirse por las medidas vigentes hasta el martes 21 de abril. Hasta ese día tendrán permitido circular de lunes a viernes, con un dígito de identidad cada día. Posteriormente se anunciarán nuevas medidas.

Se acerca un mes crítico

Una plataforma de expertos proyecta que se podría contagiar el 20% de la población entre finales de mayo y principios de junio, con base en las encuestas virtuales y los casos oficiales.



EL HERALDO tuvo acceso a ese informe hecho por especialistas en epidemiología e infectología que conforman la plataforma “Todos unidos contra el Covid-19”, y el panorama reflejado es poco alentador.



El documento revela que en los próximos 45 días el país podría alcanzar una tasa de infección del 15% al 20% a nivel nacional. Esa proyección se registrará supuestamente entre la tercera semana del mes de mayo y la primera de junio.



Con base en esa proyección del documento, la Unidad de Datos de El HERALDO analizó que entre 1.4 y 1.9 millones de personas se infectarían de los casi 9.3 millones de habitantes, es decir, una relación de uno de cada cinco hondureños estarían infectados entre mayo y junio en el modelo más perjudicial.



A su vez, el 15% de 1.9 millones de personas requerirá hospitalización, es decir que casi 285 mil personas deberían ser ingresadas a un centro por infección respiratoria a causa del Covid-19.



De ser así el sistema sanitario nacional se vería colapsado, no habría capacidad de respuesta ni espacio físico para atender la oleada de pacientes con la enfermedad viral.