Itatí Cantoral se deja ver sin maquillaje y la destrozan en la red

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-A pesar de las buenas intenciones que tenía la actriz mexicana Itatí Cantoral al publicar un video pidiendo a sus fans respetar cuarentena, los haters no le perdonaron que apareciera con su rostro al natural y su cabello despeinado, por lo que comenzaron los insultos y burlas.



La artista publicó un video en su cuenta de Instagram para contar que estaba refugiada en casa junto a sus hijos. Cantoral habló sobre el alto nivel de contagios en México, deseó un lindo día y solicitó que la siguieran en todas sus redes sociales.



La publicación, pese a tener un objetivo positivo, recibió cometarios de todo tipo, pero no para acatar sus consejos sino para criticar la apariencia de exitosa actriz. Itatí realmente no está usando maquillaje y su rostro luce un tanto demacrado.

Algunos aseguraron que la expareja de Eduardo Santamarina luce "bella al natural"; otros indicaron que "asustaba" con su aspecto. Lo cierto es que la intérprete de "Soraya Montenegro" hizo caso omiso a los ataques.



Cantoral ha permanecido muy activa en las redes sociales. Ha dejado ver cómo pasa la cuarentena junto a sus hijos. En ocasiones realizan juegos al aire libre y se ejercitan en familia.