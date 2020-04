Póngale atención a sus niños y adolescentes en esta cuarentena

Álvaro Mejía | alvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En tiempos de Covid-19 hay segmentos poblacionales más susceptibles a trastornos psicológicos debido al confinamiento o cuarentena ordenados para prevenir mayores contagios por esta enfermedad.

Si bien nadie está exento de sufrir ansiedad, estrés, insomnio o depresión en la situación actual en que se encuentra el país, así como otras naciones del mundo, a los niños al igual que a los adolescentes se les debe prestar más atención en casa para evitar un problema mayor que requiera hasta de hospitalización.

El vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras (Copsih), Felipe Pineda, informó a EL HERALDO que en este tipo de situaciones “lo que más se eleva es la ansiedad y también el estrés por el aislamiento; no estamos acostumbrados a tanto encierro, por lo tanto los niveles van a incrementar, incluyendo el insomnio o la falta de sueño”.

“Esto como es pasajero no nos va a afectar como un trastorno mental específico y después nos vamos acomodando”, agregó.

Sin embargo, el también catedrático universitario aseguró que una vez que llegue a su fin esta pandemia habrá una gran cantidad de afectados por depresión. “Muchas personas van a entrar en etapa depresiva porque muchos de ellos van a perder sus familiares. Todavía los que ya perdieron a un ser querido no han hecho duelo y también una gran mayoría de personas van a ser víctimas de despidos”, afirmó.

Pineda anunció que el Copsih está ofreciendo ayuda en línea desde su página de internet o a través de Facebook para brindar una asistencia adecuada en medio de esta crisis.

En relación a las repercusiones del estado anímico en menores y adolescentes, reconoció que este aislamiento “afecta bastante porque a tempranas edades es cuando más energía tienen las personas, la actividad se ve reducida y es muy posible que se incremente la obesidad e incluso la diabetes”.

“Si nosotros no trabajamos con nuestros niños y adolescentes, no los apoyamos, no tenemos alguna intervención de comunicación con ellos, pasamos distanciados, creemos que van a tener bastantes trastornos de ansiedad e hiperactividad no como síndrome, pero sí como característica, como síntoma”, advirtió.

Asistencia La directiva del Colegio de Psicólogos ha puesto a disposición el teléfono de 56 profesionales para asistencia gratuita.

El profesional de la Psicología destacó la necesidad de fomentar a lo interno del hogar la actividad física que los hará menos propensos a tener trastornos de ansiedad y de estrés severo.

Hay que educar a los hijos respecto al Covid-19, sentarse con ellos y escucharlos, enfatizó.

Pineda consideró que “si nosotros estamos cerca de nuestros hijos y sabemos que estamos desarrollando una buena actividad con ellos y que nosotros no estamos sintiendo ansiedad o temor ni estamos insultando, ellos pasarán una etapa normal dentro de este confinamiento”.

