Héctor Fúnez: “mayoría quiere que el torneo se cancele”

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si en la primera división el coronavirus ha provocado una fuerte crisis, en la segunda la situación económica de los clubes es tan crítica que hoy la solución con mayor fuerza es la anulación del Torneo Clausura.

“Unos equipos me lo han manifestado por escrito y otros verbalmente; la cosa está muy difícil”, cuenta Héctor Fúnez, curtido dirigente que fue presidente del Social Sol y que ahora comanda la presidencia de la Liga de Ascenso.

Sin taquillas y con más de un mes de paro debido al coronavirus, la economía de la gran mayoría de los 31 equipos está más que deteriorada. “Si llegan fondos de la FIFA, no nos pueden dejar por fuera”, avisó Fúnez, que está en constante contacto con los diputados de la liga y directivos de los clubes...

DE INTERÉS: Mánager de ligas menores de Atléticos deja el respirador

Don Héctor, un placer. Cuéntenos cómo está la situación en la Liga de Ascenso...

Estamos preocupados por la situación económica. Hoy estuviéramos en la liguilla. Hay muchos equipos que sí quieren que el torneo se cancele. Los dueños de equipos piden eso.

¿Qué equipos abogan porque se cancele el torneo?

Por escrito ya lo mandó Broncos del Sur, Bucaneros, Boca Júniors y Savio, pero también hay otros dirigentes que me han hablado para decirme que ya no quieren que se siga jugando: Estrella Roja, Real Juventud, San Manuel, Atlético Santa Cruz, Yoro y Social Sol. La mayoría sí quiere que el torneo se dé por cancelado. Los clubes que creen que se debe esperar son los que tienen el primer lugar de los grupos.

¿Y qué postura tienen los diputados del Ascenso?

Yo platico día de por medio con los diputados (Rolando Hernández, Inés Chinchilla y Luis Recarte) y el pensar de ellos es que el torneo se dé por cancelado y la mayoría estamos de acuerdo con eso porque no hay economía. No hay dinero y el Ministerio de Salud dice que, si se levanta la cuarentena, los partidos se jugarían a puerta cerrada. ¿Qué equipo de segunda va a aguantar pagar un arbitraje sin tener público? Además, cuando les toque salir a jugar de visita, deben buscar dinero para viajar... pagando luz, alimentación, etcétera. ¿De dónde van a sacar la plata? Como liga podemos tomar una decisión, pero al final debe decidir la Fenafuth.

¿Se han puesto plazo para tomar una decisión?

Vamos a esperar hasta el 19 de abril, para ver si el Gobierno prolonga o no la cuarentena. Los equipos nos han dicho que no están en condiciones de jugar a puerta cerrada porque de dónde van a sacar la plata cuando les toque pagar el arbitraje y viajar. Nadie va a querer ir a jugar un lugar donde hay muchos contagios. Aparte, se menciona que cuando se arranque el fútbol cada equipo tiene que pagar la prueba de coronavirus de cada jugador y cada test vale 500 o 600 lempiras. En el Ascenso viajan 25 personas por club, serían 13 mil lempiras, ¿de dónde va a sacar ese dinero?

¿Le han dicho que no jugarán en lugares con muchos contagios de Covid-19?

Hay equipos que han manifestado que no están en condiciones de ir a jugar a lugares súper infectados como Villanueva, San Pedro Sula y Choloma. El miércoles me llamaron tres delegados y me dijeron que no van a ir a partidos mientras el Gobierno no diga que el virus está controlado.

Si se cancela el Clausura, ¿el ascendido a primera puede ser el del pasado Apertura?

Es que también hay que esperar la determinación de la Liga Nacional. También hay que ver qué empresa ahorita va a apoyar un equipo que ascienda a primera. Hay clubes que no tienen estadio y hay que pagar un millón y medio de lempiras de garantía, hay que cancelar 200 mil por derecho de participación. Son muchas cosas a analizar. También la Liga de Ascenso tiene la postura de que si la FIFA manda fondos también se le colabore para ayudar a los 31 equipos que están en la liga.

¿Es cierto que si no los ayudan con ese dinero de FIFA se tomarían la Fenafuth?

Si mandan dinero de FIFA y le dan a los clubes de Liga Nacional, pero a la Liga de Ascenso no la toman en cuenta, los dirigentes me han dicho: “Mirá, Teto, aquí lo que hay que hacer es tomarse la Federación para que nos den fondos”. Sería injusto que manden dinero y que le den a la Liga Nacional, pero no al Ascenso porque en Honduras solo hay dos ligas profesionales: primera y segunda.. Llamé al abogado Mejía, me devolvió la llamada y me dijo que hay que esperar.

Lo cierto es que en el Ascenso la situación es crítica...

El Ascenso tiene muchos más problemas que la Liga Nacional. Somos 31 equipos y tenemos entre 1,000 y 1,400 personas que dependen de esta competencia para vivir. No hay nada ni para la gente que marca los campos, ni para los vendedores del estadio, no digamos para los jugadores, porque los dirigentes no tienen para estar pagando, ¿de dónde?

¿En este paro los jugadores no han recibido su sueldo?

No, no han pagado porque no tienen entradas de taquillas y los patrocinadores del Ascenso son empresas pequeñas de sus comunidades; algunas más bien han despachado a sus trabajadores y hay otras que emplean por horas. La situación está súper difícil para la Liga de Ascenso.

ADEMÁS: Catar anuncia tres casos de coronavirus entre trabajadores del Mundial 2022