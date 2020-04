A la misma empresa que vendió pruebas comprarán los reactivos

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La empresa Bioneer Corporation de Corea del Sur, que proveyó las 250,000 pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) a Honduras, será la que ahora suministrará los kits de extracción que hacen falta para su inmediato uso en el país.

EL HERALDO reveló que Honduras había comprado a Corea de Sur 250,000 pruebas, aparte de las 26,000 que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero las autoridades de Salud fallaron en incluir en la petición los kits de extracción para que puedan ser utilizadas.

Según la orden de compra No.015-2020 de fecha 4 de abril de 2020, el gobierno de Honduras compró 250,000 pruebas PCR, a un precio de 7.50 centavos de dólar cada una, haciendo un monto total de 1,875,000 dólares, es decir, más de 46.3 millones de lempiras.

La compra la hizo directamente Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), así consta en los documentos que se encuentran en el portal de transparencia de esta institución.

DE INTERÉS: Asintomáticos 14 de cada 100 casos de Covid-19 en Honduras

Según la orden de compra, se estableció una programación de entrega de las pruebas en tres envíos, las primeras 100,000 fueron enviadas entre el 10 y 15 de abril, la segunda entrega de otras 100,000 PCR se programó para hoy 17 de abril de abril y las 50,000 restantes para el 24 de abril próximo. Aparte de la compra, Honduras tuvo que pagar 57,550 dólares para trasportar las pruebas, es decir, 1.4 millones de lempiras.

Nueva compra

Marco Bográn, titular de Invest-H, en comunicación con EL HERALDO aseguró que las primeras 100,000 pruebas PCR llegaron a inicios de esta semana a Puerto Cortés y hoy llegarán las otras 100,000, mientras que el resto arribarán el 24 de abril próximo.

El funcionario confirmó a EL HERALDO que están alistando la compra de los kits de extracción que hacen falta para que estas pruebas sean funcionales y se hará a la misma empresa coreana.

EL HERALDO le consultó sobre la cantidad de kits que comprarán, el costo que tendrán y cuándo estarán llegando a Honduras, informando Bográn que eso estará definido en las próximas horas.

LEA TAMBIÉN: Las pruebas son limitadas porque solo hay un equipo

“Tenemos a nuestro embajador en Corea haciendo las indagaciones con la empresa, pero todavía no tenemos los detalles de los costos”, expuso Bográn, quien aseguró que todo se está haciendo con la venia del comisionado para el Covid-19, Lisandro Rosales.

EL HERALDO consultó a Rosales sobre la inversión que se hará e indicó que esas son pruebas que se compran con fondos nacionales, adicionales a las que donó el BCIE, pero todo lo está coordinando Invest-H.

La viróloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Wendy Murillo, declaró que los kits de extracción se compran por aparte, porque son los instrumentos que sirven para extraer la muestra o material genético.

“Si nosotros no tenemos esos kits, no se pueden realizar las pruebas, es como que no tengamos muestras para hacer la amplificación del material genético del virus, por eso es de gran importancia y sin eso no vamos a avanzar en el diagnóstico molecular”, sostuvo la funcionaria.

La representante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, aseguró a EL HERALDO que desde enero pasado se estaban preparando para atender la emergencia por Covid-19 y llevaron a la jefa de Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud a México, donde capacitaron a laboratoristas de varios países.

ADEMÁS: EEUU reactivó 71 millones de dólares de asistencia para Honduras

En ese sentido, las autoridades de Honduras conocen todo lo que se necesita para realizar este tipo de pruebas PCR y qué deben incluir o cómo deben comprarse, sostuvo.