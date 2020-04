Daniel Ortega: "lo importante es que se ha seguido trabajando"

MANAGUA, NICARAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, minimizó los efectos de la pandemia del coronavirus y aseguró que el país centroamericano está más que preparado.

Ortega, que reapareció en cadena nacional tras 34 días ausentes, tanto que los opositores lo acusaban de dejar un vacío de poder, refirió la capacidad del sistema de salud nicaragüense.

El mandatario comenzó por señalar que en el período del 15 de marzo al 15 de abril han muerto más 1,300 personas por diferentes causas y que el gobierno no ha dejado de atender a las familias de los afectados.

"Se realizan miles de consultas, operaciones totalmente gratuitas, aquí no se ha parado el sistema de salud público", aseguró.

Recalcó que "se están atendiendo las hemodiálisis, radioterapias e incluso se han inaugurado salas UCI en hospitales departamentales".



"En medio de pandemia no se ha dejado de trabajar, porque si se deja de trabajar el pueblo se muere", apuntó el sandinista.



Ortega -a través de la cadena nacional- señaló que "lo importante es que se ha seguido trabajando, guardando las normas, pero la pandemia se multiplica por todos lados". Refirió que el gobierno ha llegado casa o casa para enseñar cómo protegerse de esta pandemia.



De acuerdo al mandatario, esa estrategia es la que explica porqué la pandemia ha avanzado lentamente en Nicaragua, "no es que no haya entrado en Nicaragua, claro que entró (el coronavirus) ya hay un fallecido", reconoció.



El mandatario minimizó la emergencia asegurando además que cuenta con médicos nicaragüenses altamente especializados en Cuba, Unión Soviética, en Venezuela y hasta en Estados Unidos.

"Tenemos suficientes respiraderos (respiradores) y la reserva de medicamentos que tiene el sistema de salud y el sistema del estado supera el 90 por ciento de abastecimiento", dijo.

Agregó que su gobierno incluso ha repuesto todos los hospitales que fueron quemados el año pasado, durante las protestas.

Ortega celebró que su administración tiene capacidad para atender a la población en tanto que se ha ido manifestando la epidemia.

"Lo hemos hecho ordenadamente según lo dictado por los organismos internacionales, pero de acuerdo a la realidad del país", señaló.

El presidente nicaragüense también criticó a las Naciones Unidas a la que hizo un llamado, "Es tiempo de cambiar, tieneque ser cambiada", agregó "es el momento de cambiar las armas atómicas por hospitales, por centros de salud".